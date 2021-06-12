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Варто пам'ятати: дієтолог розвінчала міф про корисні і шкідливі продукти

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Субота 12 червня 2021 08:37
Варто пам'ятати: дієтолог розвінчала міф про корисні і шкідливі продукти Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Шкідливі і корисні продукти-вони не існують. Але, як правило, все одно продукти ділять на два типи: "корисні" і "шкідливі". Чому це неправильно пояснила дієтолог Тетяна Дік.

На сторінці в Instagram вона детально розповіла, чому деяких продуктів бояться ті, що худнуть.

Варто зрозуміти, що якісь продукти більш актуальні для вас в той чи інший момент, а якісь ні, або їх потрібно обмежити, або є не кожен день в силу певних цілей.

Про що мова? Про те, що якщо ваш добовий калораж 1600 і ви хочете з'їсти шматок торта на 500 ккал, то явно, що робити ви це будете не кожен день, бо на іншу їжу залишиться мало калорій, і ви будете голодні.

Не існує абсолютно корисного продукту або абсолютно шкідливого.

Варто пам'ятати: дієтолог розвінчала міф про корисні і шкідливі продукти
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми не харчуємося виключно одним продуктом, щоб виділити його і позначити користь/шкоду.

В першу чергу потрібно звертати увагу на харчову цінність (як не крути, все впирається в це).

"Шкідливість" продукту полягає лише в невмінні його вживати, що і призводить до зайвої ваги, а якщо людина не вміє контролювати себе, то швидше за все - це вже проблеми з харчовою поведінкою, а не з продуктом.

Борошно, банани, картопля, макарони, майонез і кетчуп, морозиво перед сном або картопля фрі - це не шкідливо, це має місце бути. Але для тих, хто страждає від зайвої ваги, ці продукти повинні бути враховані в його норму для схуднення.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Лора Філііпова поділилася списком правил, які допоможуть відстрочити старіння.

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