Варто пам'ятати: дієтолог розвінчала міф про корисні і шкідливі продукти

Варто зрозуміти, що якісь продукти більш актуальні для вас в той чи інший момент, а якісь ні, або їх потрібно обмежити, або є не кожен день в силу певних цілей.

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Про що мова? Про те, що якщо ваш добовий калораж 1600 і ви хочете з'їсти шматок торта на 500 ккал, то явно, що робити ви це будете не кожен день, бо на іншу їжу залишиться мало калорій, і ви будете голодні.

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Не існує абсолютно корисного продукту або абсолютно шкідливого.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ми не харчуємося виключно одним продуктом, щоб виділити його і позначити користь/шкоду.

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В першу чергу потрібно звертати увагу на харчову цінність (як не крути, все впирається в це).

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"Шкідливість" продукту полягає лише в невмінні його вживати, що і призводить до зайвої ваги, а якщо людина не вміє контролювати себе, то швидше за все - це вже проблеми з харчовою поведінкою, а не з продуктом.

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Борошно, банани, картопля, макарони, майонез і кетчуп, морозиво перед сном або картопля фрі - це не шкідливо, це має місце бути. Але для тих, хто страждає від зайвої ваги, ці продукти повинні бути враховані в його норму для схуднення.