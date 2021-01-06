ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суддя проекту "МастерШеф" дала рецепт традиційної куті та узвару

Новость на русском → Середа 06 січня 2021 11:17
Суддя проекту "МастерШеф" дала рецепт традиційної куті та узвару Відомий кулінар дала рецепт традиційних страв на Святвечір (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Наближається Святвечір в Україні. Ні для кого не секрет, що з 12 пісних страв на столі головними є кутя та узвар. Суддя "МастерШеф", відомий кулінар України Ліза Глинська пропонує приготувати традиційні версії цих страв.

"За повір'ям, кутя — це господарка, а узвар — господар. Ділюся з вами рецептом своєї куті. Знаю, що в кожній сім'ї свій рецепт. Це, як з борщем, немає єдино вірного варіанту", — написала Ліза Глинська на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт куті

Вам знадобляться

  • 200 г пшениці (перловки або борошна, 1 склянку об'ємом 250 мл)
  • 600 мл води (2,4 склянки об'ємом 250 мл)
  • 30 г маку (2 ст. л.)
  • 50 г обсмажених волоських горіхів (1,5−2 ст. л.)
  • сухофрукти (за бажанням)
  • мед (за смаком
  • сіль (за смаком

Інгредієнти для узвару:

  • сушені груші
  • чорнослив
  • в'ялена вишня

Приготуйте кутю. 1. Промийте крупу. 2. Залийте водою в пропорції 1:3 і залиште мінімум на 5 годин. 3. Додайте сіль і відваріть на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте. 4. Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.

Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.

Приготуйте узвар. Залийте сухофрукти водою і проваріть. За словами Лізи, у нього не потрібно додавати цукор.

Як ми раніше писали, Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Їжа рецепт
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Европейский регулятор схвалив COVID-вакцину Moderna
Андрій Козловськийредактор стрічки новин Европейский регулятор схвалив COVID-вакцину Moderna