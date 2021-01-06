Суддя проекту "МастерШеф" дала рецепт традиційної куті та узвару

Наближається Святвечір в Україні. Ні для кого не секрет, що з 12 пісних страв на столі головними є кутя та узвар. Суддя "МастерШеф", відомий кулінар України Ліза Глинська пропонує приготувати традиційні версії цих страв.

"За повір'ям, кутя — це господарка, а узвар — господар. Ділюся з вами рецептом своєї куті. Знаю, що в кожній сім'ї свій рецепт. Це, як з борщем, немає єдино вірного варіанту", — написала Ліза Глинська на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт куті

Вам знадобляться

200 г пшениці (перловки або борошна, 1 склянку об'ємом 250 мл)

600 мл води (2,4 склянки об'ємом 250 мл)

30 г маку (2 ст. л.)

50 г обсмажених волоських горіхів (1,5−2 ст. л.)

сухофрукти (за бажанням)

мед (за смаком

сіль (за смаком

Інгредієнти для узвару:

сушені груші

чорнослив

в'ялена вишня

Приготуйте кутю. 1. Промийте крупу. 2. Залийте водою в пропорції 1:3 і залиште мінімум на 5 годин. 3. Додайте сіль і відваріть на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте. 4. Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.

Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.

Приготуйте узвар. Залийте сухофрукти водою і проваріть. За словами Лізи, у нього не потрібно додавати цукор.

Як ми раніше писали, Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір.