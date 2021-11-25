Не пов'язано з травною системою: лікар попередила, про що може говорити біль у животі

Біль в животі не завжди проявляється саме там, де її причина. Іноді вона навіть не пов'язана з травною системою.

Щоб диференціювати можливе захворювання, потрібно розуміти деякі важливі моменти про біль, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Чому болить живіт, лікар назвала причини (фото: pexels.com)

Що потрібно розуміти про біль в животі, щоб зрозуміти її причину

Де: місце локалізації.

місце локалізації. Коли виникла: до, після або під час їжі, вдень або вночі.

до, після або під час їжі, вдень або вночі. Яка: раптова або наростаюча, ниючий або гостра, переймоподібна.

раптова або наростаюча, ниючий або гостра, переймоподібна. Чим супроводжувалася: нудота, блювота, діарея і т. д.

нудота, блювота, діарея і т. д. Як давно болить: день або кілька місяців.

Кілька можливих причин болю в животі

1. Тяжкість і болі в животі після їжі можуть бути сигналом про те, що для перетравлення їжі не вистачає ферментів підшлункової залози.

2. Біль у верхній частині живота (праве або ліве підребер'я), часто оперізуючого характеру можлива при загостренні панкреатиту. Зазвичай супроводжуватися блювотою, порушенням стільця, слабкістю, запамороченням.

3. При гастриті найчастіше спостерігаються тривалі, ниючі, що тиснуть, болі у верхній третині живота, над пупком, що посилюються натщесерце і вночі. Полегшення настає після прийому їжі, але через 15-20 хвилин болі починаються знову.

4. Спастичні болі і різь в кишечнику часто бувають при паразитозі.

5. Розпирає біль в животі, викликана газоутворенням, може бути ознакою СИБР. Утворення газів в кишечнику є нормальною частиною процесу травлення, проте деякі штами кишкових бактерій в процесі життєдіяльності виділяють більше газів, ніж інші.

При збільшенні кількості таких бактерій виникає надмірне бродіння, затримка газів в кишечнику і здуття живота. Також підвищене бродіння може бути викликано порушенням перетравлення їжі через харчову непереносимість або недостатність ферментів для її розщеплення.

Передивить спосіб життя та їжу у холодильнику (фото: pexels.com)

6. Біль при ГЕРХ найчастіше починається в надчеревній ділянці і потім піднімається вгору, супроводжується почуттям печіння за грудиною. Може віддавати в шию, плечі, міжлопаточну область, нижню щелепу.

7. Болі або спазми в животі дуже часте явище при СРК (синдромі подразненого кишечника). Але списувати будь-який біль в животі на СРК не варто. Це діагноз виключення.

Для підтвердження діагнозу необхідно провести ряд лабораторних аналізів і діагностичних процедур, ретельно проаналізувати інші скарги: характер стільця, стабільність ваги, спосіб життя і т. д.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.