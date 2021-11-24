Простий, але дієвий алгоритм: нутриціолог розповіла, як відновитися від коронавірусу

Останнім часом все частіше говорять про наслідки для організму після Covid-19. У медицині став навіть з'являтися термін "постковідний синдром".

Вона дала простий, на перший погляд, але дієвий, за умови його дотримання, алгоритм відновлення після хвороби.

Для початку важливо зробити чек-ап для визначення стану організму після захворювання, потрібна лабораторна діагностика після негативного ПЛР-тесту, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Що необхідно зробити для відновлення організму після коронавірусу?

Дуже важливо переглянути харчування (фото: pexels.com)

Як відновитися від коронавірусу

Дихальні техніки.

Робота з диханням і відновлення бронхо-легеневої системи - важливий етап. Ідеально для цього підійде комплекс вправи з гімнастики Стрельникової, знайдіть в Інтернеті.

Важливо: виключити надування кульок, гумових м'ячів і т. д., ці вправи можуть підвищити внутрішньолегковий тиск, що призведе до пошкодження легеневої тканини і підвищення ризику крововиливу або тромбоутворення.

Харчування.

Необхідно виключити:

цукор; надмірне вживання фруктози; трансжири, фастфуд; казеїн і лактозу; глютен; зернові масла краще обмежити; соя, арахіс.

Включити: цибулю, часник, хрестоцвіті, зелень, зелений чай, імбир, руколу, перець, розмарин, чебрець, іван-чай, спаржу, калину, горобину, нерафіновану олію: кокосову, оливкову, конопляну, дхі.

Підключаємо харчування для підтримки імунітету, по самопочуттю можна ввести антигістамінний протокол, щоб уникнути набряків.

Робота з кишечником і шлунково-кишковим трактом.

Після захворювання і прийому антибіотиків важливо відновити кишковий бар'єр:

- знизити запалення (куркумін, імбир, босвелія);

- усунути дисбіоз (включити метабіотики у вигляді ферментованих продуктів, пробіотичні суміші, псілліум);

- усунути патогенну мікрофлору.

Для того, щоб вірус знищувався в шлунково-кишковому тракті, важливо підтримувати хорошу кислотність шлунка і достатню кількість ферментів. Щоб не допустити стікання вірусу вниз по трахеї, а потім у ШКТ:

- жуємо натщесерце прополіс, як жуйку, 30-40 хвилин;

- полощимо рот "зеленими" розчинами (хлорофіл, хлорела, екстракт ялиці, сосни).

Сон.

Є важливою складовою для відновлення організму.

Важливо:

- не допускати у вечірній час синій спектр світла;

- за пару годин до сну необхідно відмовитися від використання телефону або комп'ютера;

- спати зі щільно закритими шторами;

- провітрювати приміщення перед сном.

Налагодити повноцінний сон (фото: pexels.com)

Фізична активність.

Оптимально почати з невеликих прогулянок, поступово доходячи до 10 000 кроків на щоденній основі + підключити аеробні навантаження, гімнастику.

Фізіотерапія.

Захист слизових.

Слизові - це бар'єр для проникнення вірусів, тому важливо підтримувати їх захист, випиваючи свою норму води - 30 мл на кг ваги, не допускаючи дефіциту вітаміну А.

Для зміцнення дихальних слизових і зняття запалення необхідно в харчуванні поєднувати білок + масло (наприклад, жирний бульйон).

Робота зі стресом.

Для роботи зі стресом підійдуть:

- дихальні та медитативні практики;

- ароматерапія з маслом лаванди, м'яти, іланг-ілангу;

- адаптогени, наприклад, пассифлора.

Нутрицевтики.

Важливо не перебувати в дефіцитах і виходити з них, якщо вони вже сформовані. При постковідному стані необхідно відновити рівень вітаміну Д, С, А, В1, заліза, йоду, цинку, селену, магнію.

За вітаміну Д є ряд нюансів: його не можна дотувати при високих вірусних навантаженнях, при TH1 домінуванні і на першій стадії запалення, його необхідно включати на других і наступних стадіях відновлення для людей з аутоімунними захворюваннями.

Важливу роль в профілактиці вірусних захворювань і зниженні рівня запалення грає Омега-3.

Відновлюючись після перенесеної ковід-інфекції важливо підійти комплексно до вирішення цього питання і допомогти організму якомога швидше повернуться до повноцінного життя.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.