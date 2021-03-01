Такого ви ще не куштували: топ-10 смачних способів "поліпшити" вівсянку

Вівсянка - ось без чого не обходиться жодна дієта. Чому саме вона? Вівсянка не є обов'язковою частиною здорового харчування, якщо ви не любите вівсянку ви не зобов'язані її їсти насильно, існує маса інших круп, які можуть вам сподобається.

⠀

Яку вибрати? Існує кілька видів:

цілісна вівсяна крупа. Вариться вона близько 40-60 хвилин, піддається найменшою обробці, а отже, містить найбільшу кількість клітковини.

геркулес або вівсяні пластівці "екстра" 1, 2 і 3. За зростанням ступеня обробки.

Пластівці 1 будуть ще щільними і багаті клітковиною, пластівці 3 будуть вже ніжними і варитися за 1 хвилину. Експерт рекомендує геркулес (пластівці екстра 1).



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи виводить вівсянка кальцій? Трохи. Додайте столову ложку молока або їжте достатньо кальцію протягом дня і можна про це не думати.

⠀

Чи можна їсти вівсянку кожен день? Так, але пам'ятайте, що ключовим моментом харчування є різноманітність, тому краще, якщо ваш сніданок кожен день буде різний або, хоча б, з різним наповнювачем.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)