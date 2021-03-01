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Такого ви ще не куштували: топ-10 смачних способів "поліпшити" вівсянку

Автор: Lite

Вівсянка – обов'язкова частина раціону у багатьох дієтах. Але їсти її вранці кожен день занадто нудно, тому можна внести різноманітність і зробити страви з цієї каші в рази смачніше! Як цього досягти, розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

На сторінці в Instagram вона опублікувала топ-10 варіантів страв з вівсянки на кожен день.

Вівсянка - ось без чого не обходиться жодна дієта. Чому саме вона? Вівсянка не є обов'язковою частиною здорового харчування, якщо ви не любите вівсянку ви не зобов'язані її їсти насильно, існує маса інших круп, які можуть вам сподобається.

Яку вибрати? Існує кілька видів:

  • цілісна вівсяна крупа. Вариться вона близько 40-60 хвилин, піддається найменшою обробці, а отже, містить найбільшу кількість клітковини.
  • геркулес або вівсяні пластівці "екстра" 1, 2 і 3. За зростанням ступеня обробки.

Пластівці 1 будуть ще щільними і багаті клітковиною, пластівці 3 будуть вже ніжними і варитися за 1 хвилину. Експерт рекомендує геркулес (пластівці екстра 1).


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи виводить вівсянка кальцій? Трохи. Додайте столову ложку молока або їжте достатньо кальцію протягом дня і можна про це не думати.

Чи можна їсти вівсянку кожен день? Так, але пам'ятайте, що ключовим моментом харчування є різноманітність, тому краще, якщо ваш сніданок кожен день буде різний або, хоча б, з різним наповнювачем.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про приховану небезпеку кето-дієти.

До речі, дієтолог Тетяна Дік навчила худнути без стресу для організму.

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Новини України дієтологправильное питаниездоровая еда
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