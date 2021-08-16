Топ-6 міфів про молоко, які пора розвінчати

Топ-6 міфів про молоко:

У дорослих не засвоюються молочні продукти

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Якщо вірити статистиці, то тільки у 6-20 % європейців, 90 % китайців і 100% корінних американців. І ці люди про свою непереносимість точно знають. Якщо у вас після склянки молока не розривається живіт, немає діареї або нудоти, то все з вами в порядку.

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Від молочки розвивається целюліт

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Кажуть, що у нас немає ферментів, які розщеплюють казеїн — молочний білок. І, незасвоєний, він викликає запалення підшкірного жиру.

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По-перше, є такий фермент - пепсин.

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По-друге, якби щось не засвоїлося, то просто б вийшло.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Молоко утворює слиз

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Деякі педіатри навіть радять прибрати молоко з дитячого раціону при ГРВІ. Але всі дослідження підтвердили, що між молоком і появою слизу в дихальних шляхах немає ніякої фізіологічної зв'язку.

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Від молочки з'являються прищі

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На жаль, вчені знайшли зв'язок між акне і молочною продукцією. The National Center for Biotechnology Information в 2018 році опублікував дослідження, яке виявило "позитивний зв'язок між молочними продуктами ... і появою прищів". Механізм цього зв'язку поки не вивчений.

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Молоко вимиває кальцій з кісток

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Всі дослідження говорять про те, що наш організм якраз отримує кальцій з молочних продуктів тваринного походження.

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Через молочку виникають набряки

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У молочних продуктів високий інсуліновий Індекс. Інсулін стимулює вироблення альдостерону в надниркових залозах - цей гормон затримує натрій, а разом з ним і воду, що може привести до невеликого набряку. Але не варто цього боятися.

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ВИСНОВОК

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Молоко може нашкодити тільки тому, у кого є непереносимість лактози, алергія на молочний білок або проблеми з засвоюванням інсуліну. Для всіх інших воно корисно в міру.