Топ-7 ефективних порад, які допоможуть не переїдати

Як зрозуміти, переїдаєте ви чи ні:

Прислухайтеся до тіла. Якщо після їжі ви відчуваєте тяжкість, ймовірно, ви з'їли занадто багато.

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Ви поступово набираєте вагу. Це легко помітити по збільшенню об'єму талії і зміні розміру одягу. Досить раз в тиждень вставати на самі звичайні підлогові ваги.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

У вашому раціоні багато готової, переробленої, висококалорійної їжі.

Як не переїдати:

1. Плануйте прийоми їжі

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Не так важливо, три або п'ять разів на день ви їсте. Важливий режим і ніякого перекушування між прийомами їжі.

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2. Не змушуйте себе їсти те, що не подобається

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Коли ми не отримуємо емоційного задоволення від їжі, ми відчуваємо дискомфорт - немов у нас відняли щось цінне. Відмова від улюбленої їжі вдень часто призводить до того, що ввечері людина здається і кидається у всі тяжкі.

Їжте те, що вам подобається, стежте за своїми відчуттями і зупиняйтеся при перших ознаках насичення. Плануйте раціон замість того, щоб піддаватися пориву.

Ілюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)