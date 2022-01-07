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Топ-7 ефективних порад, які допоможуть не переїдати

Автор: Марина Настевич

Багато на що в житті ми не можемо вплинути. Але якщо ми контролюємо, що ми їмо, ми здатні контролювати і багато інших сфер свого життя. Згодні? Не переїдати - значить знижувати ризик ожиріння, діабету і серцево-судинних захворювань.

Як же розвинути навик самоконтролю і налагодити помірне харчування, розповіла в Instagram дієтолог Альона Коготкова.

Як зрозуміти, переїдаєте ви чи ні:

Прислухайтеся до тіла. Якщо після їжі ви відчуваєте тяжкість, ймовірно, ви з'їли занадто багато.

Ви поступово набираєте вагу. Це легко помітити по збільшенню об'єму талії і зміні розміру одягу. Досить раз в тиждень вставати на самі звичайні підлогові ваги.



Ілюстративне фото (pexels.com)

У вашому раціоні багато готової, переробленої, висококалорійної їжі.

Як не переїдати:

1. Плануйте прийоми їжі

Не так важливо, три або п'ять разів на день ви їсте. Важливий режим і ніякого перекушування між прийомами їжі.

2. Не змушуйте себе їсти те, що не подобається

Коли ми не отримуємо емоційного задоволення від їжі, ми відчуваємо дискомфорт - немов у нас відняли щось цінне. Відмова від улюбленої їжі вдень часто призводить до того, що ввечері людина здається і кидається у всі тяжкі.

Їжте те, що вам подобається, стежте за своїми відчуттями і зупиняйтеся при перших ознаках насичення. Плануйте раціон замість того, щоб піддаватися пориву.

Ілюстративне фото (instagram.com/alenakogotkova)

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала 5 золотих правил розвантаження після новорічних свят.

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