Цифрова підмога: топ-10 кращих програм для контролю харчування

1.FatSecret: велика колекція рецептів, дієти з добірками продуктів і меню, визначення енергетичної цінності страви з фото.



2.Yazio: автоматично розраховує калорії, які ви повинні споживати і враховує денну фізичну активність.



3. ZERO-fasting Tracker: зручний трекер для практики інтервального голодування, якщо ви практикуєте такий метод харчування. У ньому вже є два налаштованих методи: перший заснований на циркадних ритмах, другий — на популярній дієті 5:2. Можна додати свою власну схему з індивідуально визначеними інтервалами.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Meal-Reminder: зручний нагадувач про призначені прийоми їжі, при цьому ви самі вирішуєте, коли отримувати повідомлення. Є можливість додати додаткові прийоми їжі в ваш раціон.



5.GoodFood: є можливість порівняння сумісності продуктів - особливо корисно це буде для тих, кому не можна вживати певні продукти, або ж Ви просто не знаєте, чи можна використовувати цей інгредієнт з іншими продуктами в раціоні.



6.Rise Up + Recover: тут ви можете записувати всі свої прийоми їжі, програми тренувань і кількість спожитої води.



7.Low FODMAP diet: додаток дозволяє вести облік продуктів, що використовуються в даній схемі харчування. Унікальна особливість програми харчування FODMAP — це поділ білково-овочевих і вуглеводних прийомів їжі.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

8.Dil: дозволяє знаходити, відсортовувати, додавати в закладки здорову їжу. Всі вони розділені на сніданки, обіди, перекуси і вечері, оцінені згідно з думками користувачів.



9.Good Cook: можна знайти перші, другі страви, десерти, перекуси, складені у відповідності з принципами ПП. Багато звичних страв модифіковані таким чином, щоб вони зберігали звичний смак, незважаючи на заміну деяких інгредієнтів на більш здорові.



10.Printslon: корисні рецепти без дієт або голодування. Їжа розсортована по рекомендованому часу прийому. Є конструктор страв, який пропонує страви на підставі обраних продуктів.