ТБ-кулінар розповів, як просто приготувати смачний домашній кетчуп

Кетчуп - дуже популярний соус. Він підходить практично до всіх солоних страв. Його дуже люблять і дорослі, і діти.

Але купований кетчуп дитині давати страшно, та й самим хочеться вживати тільки перевірені продукти. Тому можна приготувати домашній томатний соус.

І для цього не потрібно володіти унікальними кулінарними здібностями.