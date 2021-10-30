Покроковий рецепт смачного домашнього майонезу, який, однак, не можна давати дітям

Сьогодні виробники пропонують величезний вибір промислового майонезу. Під красивою упаковкою часто ховається не просто смачна емульсія з яєць і соняшникової олії, а цілий список консервантів, які не дуже корисні для здоров'я.

Якщо ви любите майонез, приготуйте домашній за рецептом учасника шоу Нового каналу "Пекельна кухня" Равшана Хамідова.

Для приготування домашнього майонезу вам знадобляться:

1 жовток

1 столова ложка лимонного соку

1 чайна ложка гірчиці

1 г солі

1 г цукру

200 мл соняшникової олії

Процес приготування корисного майонезу

Перед тим як витягти жовток, обов'язково добре помийте яйце під проточною водою.

Далі відокремте жовток і помістіть в ємність, де будете збивати майонез.

Лимонний сік доведіть до кипіння. Влийте в жовток, інтенсивно збиваючи вінчиком. Кисле середовище соку і його висока температура знешкодять жовток.

Додайте гірчицю. Перемішайте і остудіть суміш.

Додайте сіль і цукор. Потім влийте тонкою цівкою крижану соняшникову олію. Збийте все. Збивати потрібно дуже інтенсивно, тому що майонез - це не соус, а стабільна емульсія.

"Так як базовий майонез готується на сирому жовтку, врахуйте, що його не можна давати дітям. Також домашній майонез потрібно вживати свіжим. Зберігати його можна в холодильнику не більше трьох днів в закритому герметичному контейнері", - говорить кухар.