Догляд зсередини: які продукти включити в раціон для красивої шкіри

Здорове харчування важливо не тільки для фігури, але і для нашої шкіри. Який би якісний не був догляд, починати потрібно зсередини.

Про те, які продукти обов'язково потрібно включити в раціон, розповіла дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк у себе в Instagram .

Продукти для красивої шкіри:

Фрукти, ягоди, овочі, зелень, багаті клітковиною і вітамінами В і С.вони стимулюють синтез колагену, сприяють оновленню шкіри і позбавляють її від токсинів.



Брокколі, томати, цитрусові, чорна смородина, чорниця або полуниця, батат і ківі - джерела вітаміну С.



Спаржа, шпинат та інші темно-зелені листові овочі - багаті вітаміном Е, який ефективно бореться з віковими змінами, і вітаміном К, який запобігає появі темних точок і кола під очима.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Гарбуз, морква, батат - багаті вітаміном А, який вирівнює тон шкіри і допомагає підтримувати її здоров'я.



Шпинат і папайя - джерела лютеїну, який сприяє оновленню клітин.



Помаранчеві і червоні плоди допоможуть запобігти нестачі бета-каротину і вітаміну А.



Авокадо і банани — меланіну.



Хурма, гранати і зелені яблука — гемоглобіну.



Цільнозернові крупи, макарони з твердих сортів пшениці, бобові - джерела клітковини і вітаміну В.



Гречка, вівсянка, рис, булгур та інші крупи засвоюються поступово і не викликають різких стрибків цукру в крові, а значить, і рівень інсуліну залишається рівним — шкіра менше схильна до старіння і запальних процесів.



Бобові: квасоля, нут, сочевиця, маш та інші - джерела фітоестрогенів, що допомагають підтримувати гормональний баланс в організмі, який є базою для збереження здоров'я і молодості шкіри.



Риба і морепродукти - забезпечать організм білком, меланіном, цинком, вітаміном В і Омега-3.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Горіх - комора Омега-3, меланіну, вітамінів Н І Е.досить зовсім невеликої порції в день.

Нежирне м'ясо - забезпечить організм білком, залізом і вітамінами А і Н.



І не забувайте про воду! Вона допомагає відновити шкіру, яка постраждала від сонця, вітру і пересушеного опалювальними приладами повітря, повернути їй гладкість і пружність, уникнути лущення.



І пам'ятайте: від солодкого - зморшки і акне, від фастфуду - запалення і алергія.



Харчуйтеся правильно і результат буде в наявності!