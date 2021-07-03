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Уход изнутри: какие продукты включить в рацион для красивой кожи

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Суббота 03 июля 2021 09:53
Уход изнутри: какие продукты включить в рацион для красивой кожи Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Здоровое питание важно не только для фигуры, но и для нашей кожи. Какой бы качественный не был уход, начинать нужно изнутри.

О том, какие продукты обязательно нужно включить в рацион, рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк у себя в Instagram.

Продукты для красивой кожи:

Фрукты, ягоды, овощи, зелень, богатые клетчаткой и витаминами В и С. Они стимулируют синтез коллагена, способствуют обновлению кожи и избавляют ее от токсинов.

Брокколи, томаты, цитрусовые, черная смородина, черника или клубника, батат и киви — источники витамина С.

Спаржа, шпинат и другие темно-зеленые листовые овощи — богаты витамином Е, который эффективно борется с возрастными изменениями, и витамином К, который предотвращает появление темных точек и круги под глазами.

Уход изнутри: какие продукты включить в рацион для красивой кожи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Тыква, морковь, батат — богаты витамином А, который выравнивает тон кожи и помогает поддерживать её здоровье.

Шпинат и папайя — источники лютеина, который способствует обновлению клеток.

Оранжевые и красные плоды предотвратят нехватку бета-каротина и витамина А.

Авокадо и бананы — меланина.

Хурма, гранаты и зеленые яблоки — гемоглобина.

Цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые — источники клетчатки и витамина В.

Гречка, овсянка, рис, булгур и прочие крупы усваиваются постепенно и не вызывают резких скачков сахара в крови, а значит, и уровень инсулина остается ровным — кожа меньше подвержена старению и воспалительным процессам.

Бобовые: фасоль, нут, чечевица, маш и другие — источники фитоэстрогенов, помогающих поддерживать гормональный баланс в организме, который является базой для сохранения здоровья и молодости кожи.

Рыба и морепродукты — обеспечат организм белком, меланином, цинком, витамином В и Омега-3.

Уход изнутри: какие продукты включить в рацион для красивой кожи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Орехи — кладовая Омега-3, меланина, витаминов Н и Е. Достаточно совсем небольшой порции в день.

Нежирное мясо — обеспечит организм белком, железом и витаминами А и Н.

И не забывайте про воду! Она помогает восстановить кожу, пострадавушую от солнца, ветра и пересушенного отопительными приборами воздуха, вернуть ей гладкость и упругость, избежать шелушения.

И помните: от сладкого — морщины и акне, от фастфуда — воспаления и аллергия.

Питайтесь правильно и результат будет налицо!

Напомним, ранее диетолог раскрыла меню anti age-питания для молодости и здоровья.

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