Уход изнутри: какие продукты включить в рацион для красивой кожи

Здоровое питание важно не только для фигуры, но и для нашей кожи. Какой бы качественный не был уход, начинать нужно изнутри.

О том, какие продукты обязательно нужно включить в рацион, рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк у себя в Instagram .

Продукты для красивой кожи:

Фрукты, ягоды, овощи, зелень, богатые клетчаткой и витаминами В и С. Они стимулируют синтез коллагена, способствуют обновлению кожи и избавляют ее от токсинов.



Брокколи, томаты, цитрусовые, черная смородина, черника или клубника, батат и киви — источники витамина С.



Спаржа, шпинат и другие темно-зеленые листовые овощи — богаты витамином Е, который эффективно борется с возрастными изменениями, и витамином К, который предотвращает появление темных точек и круги под глазами.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Тыква, морковь, батат — богаты витамином А, который выравнивает тон кожи и помогает поддерживать её здоровье.



Шпинат и папайя — источники лютеина, который способствует обновлению клеток.



Оранжевые и красные плоды предотвратят нехватку бета-каротина и витамина А.



Авокадо и бананы — меланина.



Хурма, гранаты и зеленые яблоки — гемоглобина.



Цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые — источники клетчатки и витамина В.



Гречка, овсянка, рис, булгур и прочие крупы усваиваются постепенно и не вызывают резких скачков сахара в крови, а значит, и уровень инсулина остается ровным — кожа меньше подвержена старению и воспалительным процессам.



Бобовые: фасоль, нут, чечевица, маш и другие — источники фитоэстрогенов, помогающих поддерживать гормональный баланс в организме, который является базой для сохранения здоровья и молодости кожи.



Рыба и морепродукты — обеспечат организм белком, меланином, цинком, витамином В и Омега-3.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Орехи — кладовая Омега-3, меланина, витаминов Н и Е. Достаточно совсем небольшой порции в день.

Нежирное мясо — обеспечит организм белком, железом и витаминами А и Н.



И не забывайте про воду! Она помогает восстановить кожу, пострадавушую от солнца, ветра и пересушенного отопительными приборами воздуха, вернуть ей гладкость и упругость, избежать шелушения.



И помните: от сладкого — морщины и акне, от фастфуда — воспаления и аллергия.



Питайтесь правильно и результат будет налицо!