Погіршення сну і тяга до солодкого: нутриціолог назвала ознаки, що печінка перевантажена

Багато люди спантеличені питанням, що б таке з'їсти чи випити, щоб "почистити" печінку, але печінка - не брудна.

"Так це не працює. Печінка - це фільтр не, не посудомийна губка, і вона не стає брудною в тому сенсі, як ми це уявляємо", - розповіла Андрєєва.

Печінку іноді можна підтримати, розповіла Андрєєва. А щоб підтримати її, спочатку слід визначити, що вона дійсно потребує допомоги.

"Багато хто відмовляється від страв з печінки тварин, вважаючи, що в ній зберігаються всі токсини і важкі метали, які потрапляють в організм. А ще вважають, що печінка - найбрудніше орган в їх тілі", - продовжила Андрєєва.

Фахівець розповіла, що вчені провели дослідження і виявили, що печінка тварин містять таку ж кількість токсинів і важких металів, як і інші органи і тканини.

Надя Андрєєва назвала ознаки того, що печінку час підтримати (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Тому наша печінка просто відображає загальний стан організму. Печінка схожа на маленький завод, а не на кавовий фільтр. Кожен день вона виконує безліч функцій, крім очищення. Вона не зберігає в собі токсини. Вона трансформує їх, щоб всі шкідливі речовини, які потрапляють ззовні або виробляються організмом, могли вийти через нирки або кишечник", - розповіла Надя.

А ще печінку регулює рівень цукру в крові, зберігає глікоген, переробляє білки і створює амінокислоти, виробляє рідке золото - жовч - і багато іншого.

"Вважається, що зараз нас оточують понад 84 000 хімічних речовин. Вони потрапляють в наш організм з косметики, миючих засобів, їжі й харчування. І звичайно, якщо ми не стежимо за нашим раціоном і тим, що нас оточує, печінка може бути дуже перевантажена.

Ось ознаки, за якими можна зрозуміти, що ваш мінізавод перевантажений. У вас спостерігаються:

втома,

тяга до солодкого,

гормональний дисбаланс,

ПМС,

здуття живота і слабке травлення,

алергії і чутливість до різних продуктів,

погіршення сну.

Та інші малоприємні симптоми", - додала нутриціолог.

В цьому випадку печінці потрібно допомогти. Для цього потрібно забезпечити її важливими і корисними мікроелементами і речовинами, які беруть участь у складному процесі її функціонування: гіркоти, пробіотики і клітковина, ензими і кофактори, мінерали, вітаміни і антиоксиданти.