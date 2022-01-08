ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Покращує шкіру і травлення: названо бюджетну страву для краси і здоров'я

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 12:24
Покращує шкіру і травлення: названо бюджетну страву для краси і здоров'я Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Кістковий бульйон - засіб, відомий своєю корисністю ще з дитинства. Користь цієї страви полягає у великому вмісті необхідних для здоров'я речовин.

Натуропат Юлія Альошина в Instagram розповіла про чудодійні властивості кісткового бульйону і пояснила механізм дії цієї поживної страви на організм.

Однією з основних складових продукту є:

  • Амінокислоти: аргінін, гліцин, глутамін і пролін.
  • Колаген і желатин корисні для суглобів, кісток, м'язів, шкіри, волосся і нігтів, відновлення слизових оболонок.
  • Мікроелементи: кальцій, магній, фосфор - без яких неможливе існування нашої кісткової тканини.

Покращує шкіру і травлення: названо бюджетну страву для краси і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Численні дослідження підтвердили користь кісткового бульйону при різних захворюваннях.

Завдяки властивостям зміцнювати імунітет і відновлювати м'язову тканину кістковий бульйон не замінним для людей з аутоімунними захворюваннями.

Зміцнення і лікування опорно-рухового апарату - ще одна область, в якій не обходиться без рекомендацій цього корисного продукту.

Він корисний при синдромі дірявої кишки - захворювання, при якому руйнуються стінки кишечника і в них починають утворюватися дірки. Завдяки вмісту в ньому желатину, кістковий бульйон сприяє відновленню слизової.

Покращує шкіру і травлення: названо бюджетну страву для краси і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Все той же желатин допомагає нормалізації травлення при шлункових і кишкових розладах.

Ваш печінка теж буде вдячна такому диво-засобу, так як кістковий бульйон покращує її роботу і допомагає вивести токсини з організму.

І, звичайно ж, не забуваємо про красу і стрункість! Сприяє обміну речовин, зменшенню целюліту і хорошому стану шкіри, нігтів і волосся.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова дала цінні поради, які допоможуть не переїдати.

Читайте LITE в Google News
Здорова їжа Поради нутриціолога Поради лікаря
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні знову вдарять морози: синоптики назвали дату
В Україні знову вдарять морози: синоптики назвали дату