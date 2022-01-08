Улучшает кожу и пищеварение: названо бюджетное блюдо для красоты и здоровья
Костный бульон - средство, известное своей полезностью еще с детства. Польза этого блюда заключается в большом содержании необходимых для здоровья веществ.
Натуропат Юлия Алешина в Instagram рассказала о чудодейственных свойствах костного бульона и пояснила механизм действия этого питательного блюда на организм.
Одной из основных составляющих продукта являются:
- Аминокислоты: аргинин, глицин, глутамин и пролин.
- Коллаген и желатин, столь полезные для суставов, костей, мышц, кожи, волос и ногтей, восстановления слизистых оболочек.
- Микроэлементы: кальций, магний, фосфор – без которых невозможно существование нашей костной ткани.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Многочисленные исследования подтвердили пользу костного бульона при различных заболеваниях.
Благодаря свойствам укреплять иммунитет и восстанавливать мышечную ткань костный бульон не заменимым для людей с аутоиммунными заболеваниями.
Укрепление и лечение опорно-двигательного аппарата – еще одна область, в которой не обходится без рекомендаций этого полезнейшего продукта.
Он полезен при синдроме дырявой кишки – заболевания, при котором разрушаются стенки кишечника и в них начинают образовываться дыры. Благодаря содержащемуся в нем желатину, костный бульон способствует восстановлению слизистой.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Все тот же желатин помогает нормализации пищеварения при желудочных и кишечных расстройствах.
Ваша печень тоже будет благодарна такому чудо-средству, так как костный бульон улучшает ее работу и помогает вывести токсины из организма.
И, конечно же, не забываем про красоту и стройность! Способствует обмену веществ, уменьшению целлюлита и хорошему состоянию кожи, ногтей и волос.
Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова дала ценные советы, которые помогут не переедать.