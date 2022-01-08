Покращує шкіру і травлення: названо бюджетну страву для краси і здоров'я

Кістковий бульйон - засіб, відомий своєю корисністю ще з дитинства. Користь цієї страви полягає у великому вмісті необхідних для здоров'я речовин.
Натуропат Юлія Альошина в Instagram розповіла про чудодійні властивості кісткового бульйону і пояснила механізм дії цієї поживної страви на організм.
Однією з основних складових продукту є:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Численні дослідження підтвердили користь кісткового бульйону при різних захворюваннях.
Завдяки властивостям зміцнювати імунітет і відновлювати м'язову тканину кістковий бульйон не замінним для людей з аутоімунними захворюваннями.
Зміцнення і лікування опорно-рухового апарату - ще одна область, в якій не обходиться без рекомендацій цього корисного продукту.
Він корисний при синдромі дірявої кишки - захворювання, при якому руйнуються стінки кишечника і в них починають утворюватися дірки. Завдяки вмісту в ньому желатину, кістковий бульйон сприяє відновленню слизової.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Все той же желатин допомагає нормалізації травлення при шлункових і кишкових розладах.
Ваш печінка теж буде вдячна такому диво-засобу, так як кістковий бульйон покращує її роботу і допомагає вивести токсини з організму.
І, звичайно ж, не забуваємо про красу і стрункість! Сприяє обміну речовин, зменшенню целюліту і хорошому стану шкіри, нігтів і волосся.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова дала цінні поради, які допоможуть не переїдати.