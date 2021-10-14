Поліпшити обмін речовин: нутриціолог назвала топ корисних продуктів для підшлункової залози
Всі знають, що у нас є підшлункова залоза, але мало хто здогадується, що для нашого травлення вона вирішує по-справжньому стратегічні завдання.
Ця залоза виробляє необхідні травні ферменти і бере участь в регуляції обміну речовин в організмі, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.
Мало хто знає, як насправді важлива здорова підшлункова (фото: pexels.com)
Крім ферментів (в основному, це трипсин, хімотрипсин, амілаза і панкреатична ліпаза), підшлункова залоза виробляє важливі гормони, які контролюють рівень глюкози в крові - інсулін і глюкагон. Крім цього, вона виробляє панкреатичний сік, необхідний в механізмі перетравлення білків і жирів. Тобто на ПЖ дві найважливіші функції - травна і гормональна.
Що ж любить підшлункова залоза? (фото: pexels.com)
Надмірна любов до жирної їжі, алкоголь, хвороби дванадцятипалої кишки і жовчного міхура можуть спровокувати хронічний панкреатит. А гострі панкреатити взагалі річ моторошна. І недолікована гостра форма захворювання часто переходить в хронічну. Гострий панкреатит загрожує панкреонекрозом, коли підшлункова залоза починає перетравлювати сама себе. Панкреонекроз часто закінчується завісою.
Якщо залоза виявляє в своїй роботі проблеми, є ризик виникнення і прогресування цукрового діабету - серйозного захворювання. Тому так важливо, щоб вона працювала правильно і була завжди здоровою.
Що ж любить підшлункова залоза?
Які продукти захищають клітини нашої ПЖ, підтримують ферментативну активність?
- Броколі
- Чорниця
- Гарбуз
- Печінка
- Скумбрія
- Батат
- Топінамбур
- Масло зародків пшениці
- Корінь солодки
- Ферментовані продукти
Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати печінку в осінній період.