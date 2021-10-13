Є в будь-якому маркеті: нутриціолог назвала простий сезонний продукт для підтримки печінки

Всі знають про те, як важливо, щоб печінка працювала справно. Так, правильна робота печінки - запорука правильної роботи всієї гормональної системи (і статевих гормонів, в тому числі!). А також - квітучого зовнішнього вигляду.

Чим корисний гарбуз (фото: pexels.com)

Користь гарбуза: чому цей суперфуд потрібно їсти всім

Гарбуз покращує зір, адже містить лютеїн разом з зеаксантином - каротиноїди, які є не тільки потужними антиоксидантами, але і необхідні для гарного зору.

адже містить лютеїн разом з зеаксантином - каротиноїди, які є не тільки потужними антиоксидантами, але і необхідні для гарного зору. Освітлює пігментні плями і запобігає появі нових, завдяки тому ж лютеїну.

і запобігає появі нових, завдяки тому ж лютеїну. Сприяти ментальному здоров'ю: покращує концентрацію уваги і здатність аналізувати інформацію. Як? Вона містить амінокислоту фенілаланін, з якої ми виробляємо речовину фенілетиламін (також міститься в какао і в спіруліні). Допомагає в роботі нейромедіаторів, які передають сигнали в мозку, за рахунок чого і поліпшується робота клітин мозку. Так просто!

покращує концентрацію уваги і здатність аналізувати інформацію. Як? Вона містить амінокислоту фенілаланін, з якої ми виробляємо речовину фенілетиламін (також міститься в какао і в спіруліні). Допомагає в роботі нейромедіаторів, які передають сигнали в мозку, за рахунок чого і поліпшується робота клітин мозку. Так просто! Допомагає в роботі серця і покращує лімфоток, прибираючи набряки. Яким чином? За рахунок великого вмісту калію.

прибираючи набряки. Яким чином? За рахунок великого вмісту калію. Суперпродукт для підтримки роботи печінки. Все - за рахунок високого вмісту глютаміну (амінокислота). Глютамін необхідний печінки для завершення другої фази очищення (детоксикації). Саме печінка і активує гормони, і готує їх до висновку з тіла.

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Суп, салат або овочеве рагу з гарбуза - ідеально! (фото: pexels.com)

Багато хто боїться їсти гарбуз, бо у печеного гарбуза високий глікемічний індекс. Так! Якщо їсти... просто гарбуз і нічого крім гарбуза. Я ж пропоную зробити з гарбуза щось цікаве: суп, салат або овочеве рагу, де до гарбуза ви додасте і джерела жирів, і білок, і клітковину з інших продуктів. У вас вийде не гарбуз з таблиці глікемічних індексів, а складне блюдо, глікемічний індекс якого буде набагато нижче вихідного, "гарбузового".

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До слова, не так важлива таблиця глікемічних індексів, як таблиця глікемічного навантаження. В останній враховується кількість клітковини в продукті, а не тільки кількість цукрів в ньому.

Ось такий диво-овоч, який є зараз в будь-якому продуктовому.