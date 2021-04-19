Як поліпшити травлення: топ-10 правил від нутриціолога

Топ-10 правил для поліпшення травлення:

1. Привчіть себе вставати з-за столу злегка голодними.

Забудьте про установки з дитинства про необхідність доїдати все, не переїдайте!



2. Ретельно пережовуйте.

Не можна швидко ковтати їжу, навіть якщо ви поспішаєте, відведіть на це час.



3. Не пропускайте сніданок!

Про запорукаугарного дня не варто забувати.



4. Частіше пийте свіжу фільтровану воду.

Охолола до комфортної температури вода збільшує тепло при травленні, лікує гикавку і метеоризм.



Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Не запивайте їжу кавою і чаєм

Так як ці напої підсилюють перистальтику кишечника і заважають травленню.



6. Дотримуйтеся індивідуальної калорійності, але раз на тиждень проводьте "розвантажувальний" день (скорочення звичної калорійності приблизно на третину і вживання здорових продуктів).



7. Організовуйте дробове харчування.

Бажано робити 4 основних прийоми їжі в день.



8. Добове меню повинно складатися з 20-25% будівельного матеріалу – протеїнів (білків), 40% складних з 5% швидких вуглеводів і 30% рослинних ліпідів (жирів).



9. Пийте трав'яні чаї

Вони активізують травлення, боряться з гастритами, а також нейтралізують шкоду від лікарських препаратів.



Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Харчуйтеся збалансовано.

Їжа повинна бути збалансованою і натуральною.



Ці прості правила допоможуть вам зберегти травлення в нормі на довгі роки. Профілактика завжди була найкращим бійцем від хвороб.