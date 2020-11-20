Як поліпшити жовчовиділення: фахівець з харчування дала 3 простих ради

"Погане жовчовиділення пов'язано з застоєм в жовчному міхурі, що в медицині називається "Холодом жовчі", - розповідає Валентина Ивушкина, фахівець з правильного харчування і поліпшення травлення. У своєму блозі вона описала три прості рекомендації, які допоможуть поліпшити відтік жовчі.

Правильний режі допоможе вирішити проблему (фото: freepik.com)

1. Найкраще жовчовиділення нормалізують спеції. А точніше - спеції, володіють яскраво вираженим пекучим смаком: червоний перець, чорний перець, імбир, перець пиппали. Сміливо використовуйте їх з 7 до 11 ранку і з 18:30 до 19 годин. Не потрібно готувати супергострі страви! Досить додавати в їжу або воду/чай трохи, по дрібці. У ці періоди методи боротьби з застійним млявим жовчним міхуром, дискінезією, жовчнокам'яної хворобою найбільш ефективні. Можна також застосовувати куркуму, яка нехай і не так жгуча, але не менш активна щодо жовчі.

2. Олія (жири). 3 рази в день додавайте в їжу олію - вона забезпечує дренування жовчі, вона не буде застоюватися. Вкрай важливо вживати олію в залежності від фази дня. Наприклад, вранці ми не їмо оливкову, кокосову, лляну, тому що вони прохолодні за властивостями і збільшують слиз. Зате вони прекрасно підійдуть для обіду.

2. 3-разове харчування по циклу елементів гарантовано нормалізує жовчовиділення. Ось приклад раціону на день:

Сніданок з 7 до 11 години, наприклад, гречка з цибулею, кабачком, помідором, шпинатом, приправами і топленим маслом.

Правильний обід, наприклад, тушкована курка з білокачанної капустою і салат з огірка. Або гарбузовий суп і бутерброд з м'яким сиром. Якщо хочеться, можна з'їсти шматочок пп-шоколаду або трохи іншої корисної солодощі. А за півгодини до обіду корисно з'їсти фрукт.

Збалансована вечеря. Якщо вона приблизно до 18:30, то відмінним вибором стане бульйон: м'ясний або рибний. Якщо після 18:30, то можна нежирну рибу з рисом басматі (бульйон теж чудово підійде).

Раніше ми писали, як з допомогою харчування вирішити проблему бессонницы.