Для прискорення метаболізму: лікар дала рецепт куленепробивної кави

Появі бронекави ми зобов'язані підприємцю з Кремнієвої долини. Під час подорожі в Тибеті місцевий національний напій, чай з молоком і маслом, запав йому в душу. Повернувшись до США, він почав експериментувати з кавою.

Мабуть, чай в долині не шанують. У підсумку в 2009 народився Bulletproof - так напій називається в оригіналі. Назва "куленепробивна" або "бронебійна" така кавова варіація отримала за пишну щільну пінку і особливу структуру самого напою.

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Коли звичайна кава набрид? (фото: pexels.com)

Бронекава: що в ній корисного

бронекава насичує,

прискорює метаболізм,

позбавляє від почуття голоду на кілька годин. Навряд чи варто нею замінювати повноцінний прийом їжі, але замість перекусу напій підійде.

Вважається, що і заряд енергії така кава дає нам бронебійний. Тобто, більш сильний і довгограючий, в порівнянні зі звичайним чорним. Це зрозуміло: мозок любить жири, з ними він продуктивніший, тому що сам більше, ніж наполовину складається з жирової тканини.

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Для додаткового заряду бадьорості (фото: pexels.com)

Бронекава, рецепт для однієї чашки

Інгредієнт

1. Кава.

2. Столова ложка вершкового масла, в ідеалі - топленого (опціонально і можна не класти).

3. Одна столова ложка органічного кокосового масла або можна додатково додати 1 ч. л. масла МСТ.

Приготування

Все поміщаємо в блендер або в шейкер і ретельно змішуємо. Повинна вийти однорідна маса кремової текстури, жири не повинні відшаровуватися. При бажанні, можна додавати корицю, какао або навіть перець чилі. Але ніякого цукру! Цукор + жири = удар по печінці.

Не любите каву? Спробуйте бронечай (наприклад, бронематча) або бронекакао! Рецепт - той же, але міняєте напій. Такий варіант вам може бути знаком з дитинства - у багатьох бабусі пили чай з маслом, щоб насититися.