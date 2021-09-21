ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Втомила хронічна втома: лікар розповіла, що їсти для енергетичного запасу

Новость на русском →
Вівторок 21 вересня 2021 10:01
Втомила хронічна втома: лікар розповіла, що їсти для енергетичного запасу Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Хронічна втома - нерідка скарга лікарям, може бути викликана банальною нестачею йоду в організмі.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

Основна функція йоду - участь у виробництві гормонів щитовидної залози, які в свою чергу відповідають за швидкість обміну речовин. Всі, напевно, знають, що щитовидка - це головний енергетик в нашому тілі.

Втомила хронічна втома: лікар розповіла, що їсти для енергетичного запасуЯкщо не хочеться вставати з ліжка вранці, пора щось міняти (фото: pexels.com)

Тому, коли до мене приходять зі скаргами на хронічну втому, та ще із зайвою вагою, відразу відправляю здавати аналізи на гормони щитовидної залози.

Йод нам потрібен щодня, він не накопичується в організмі. Щитовидка взяла потрібну дозу, надлишки вивелися з сечею. Вранці потрібна наступна порція.

Оцініть свій раціон в плані джерел йоду? Морська капуста, морепродукти, риба, фейхоа, хурма. Це найбільш очевидні продукти, що містять йод. Органічний йод. Це важливо.

Втомила хронічна втома: лікар розповіла, що їсти для енергетичного запасуЙод необхідний організму кожен день (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Симптоми, за якими можна запідозрити дефіцит йоду:

  • хронічна втома
  • гіпотиреоз
  • сухе ламке волосся, випадання волосся
  • суха шкіра
  • депресія
  • порушення менструального циклу у жінок
  • зниження потенції у чоловіків
  • головний біль
  • зниження інтелекту
  • уповільнення розвитку у дітей
  • серцево-судинні проблеми

Ось до такого списку проблем може привести тільки дефіцит йоду в харчуванні.

Чим заповнювати? Для себе я вибрала ламінарію у вигляді добавки в капсулах і в формі гелю. Я їх чергую.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше лікар розповіла, як прибрати з життя стрес, дратівливість і налагодити сон.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити у велике свято
Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити у велике свято