Втомила хронічна втома: лікар розповіла, що їсти для енергетичного запасу
Хронічна втома - нерідка скарга лікарям, може бути викликана банальною нестачею йоду в організмі.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.
Основна функція йоду - участь у виробництві гормонів щитовидної залози, які в свою чергу відповідають за швидкість обміну речовин. Всі, напевно, знають, що щитовидка - це головний енергетик в нашому тілі.
Якщо не хочеться вставати з ліжка вранці, пора щось міняти (фото: pexels.com)
Тому, коли до мене приходять зі скаргами на хронічну втому, та ще із зайвою вагою, відразу відправляю здавати аналізи на гормони щитовидної залози.
Йод нам потрібен щодня, він не накопичується в організмі. Щитовидка взяла потрібну дозу, надлишки вивелися з сечею. Вранці потрібна наступна порція.
Оцініть свій раціон в плані джерел йоду? Морська капуста, морепродукти, риба, фейхоа, хурма. Це найбільш очевидні продукти, що містять йод. Органічний йод. Це важливо.
Йод необхідний організму кожен день (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Симптоми, за якими можна запідозрити дефіцит йоду:
- хронічна втома
- гіпотиреоз
- сухе ламке волосся, випадання волосся
- суха шкіра
- депресія
- порушення менструального циклу у жінок
- зниження потенції у чоловіків
- головний біль
- зниження інтелекту
- уповільнення розвитку у дітей
- серцево-судинні проблеми
Ось до такого списку проблем може привести тільки дефіцит йоду в харчуванні.
Чим заповнювати? Для себе я вибрала ламінарію у вигляді добавки в капсулах і в формі гелю. Я їх чергую.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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