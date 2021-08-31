Що їсти ввечері, щоб схуднути: головні правила корисної вечері

Щоб вечеря сприяла схудненню і давала хороше самопочуття, дотримуйтесь цих простих правил щодня.

Дієтолог Христина Шереметьєва розповіла в Instagram , якою повинна бути здорова вечеря і запропонувала корисні варіанти страв.

Здорова вечеря повинна бути легкою, без вуглеводів, і не пізньою. Чому це так:

⠀

Організм готується до сну, метаболізм сповільнюється, ми витрачаємо менше енергії. Пізня важка вечеря не перетравиться, залишиться бродити і гнити в кишечнику. Порушується здорова мікрофлора кишечника. Нерозтрачені калорії йдуть в жир.

Пізня вечеря знижує синтез головного жироспалюючого гормону соматотропіну (це нічний гормон).

Якщо вечеря буде включати швидкі вуглеводи, вранці чекайте набряки. Тому що 1г глікогену утримує 4г води.

⠀

Розподіл за часом:

⠀

вечеряйте о 18:00, якщо відбій у вас о 21:00, о 19:00 - якщо відбій о 22:00

робіть вечерю о 19:00 і легкий перекус (рецепти даю нижче) о 21:00, якщо відбій після 23: 00.

На вечерю вибираємо клітковину і білки (овочі і м'ясо, риба або сир).



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Рецепти вечірніх перекусів:

Омлет

Інгредієнти:

Білок від 4-х яєць

50г молока

Сіль, кріп за смаком

Приготування:

Дрібно рубаємо кріп. Збиваємо білки з сіллю до пишної піни. Додаємо молоко тонкою цівкою, акуратно перемішуємо виделкою. На розігріту антипригарну сковороду виливаємо омлет і залишаємо на невеликому вогні на 5 хвилин під кришкою. Посипаємо кропом і готуємо під кришкою ще 1,5-2 хв., подаємо до столу відразу після приготування.

Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_kristina)