Что есть вечером, чтобы похудеть: главные правила полезного ужина

Чтобы ужин способствовал похудению и давал хорошее самочувствие, следуйте этим простым правилам ежедневно.

Диетолог Кристина Шереметьева рассказала в Instagram , каким должен быть здоровый ужин и предложила полезные варианты блюд.

Здоровый ужин должен быть легким, без углеводов, и не поздним. Почему это так:

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Организм готовится ко сну, метаболизм замедляется, мы тратим меньше энергии. Поздний тяжёлый ужин не переварится, останется бродить и гнить в кишечнике. Нарушается здоровая микрофлора кишечника. Нерастраченные калории уходят в жир.

Поздний ужин снижает синтез главного жиросжигающего гормона соматотропина (это ночной гормон).

Если ужин будет включать быстрые углеводы, утром ждите отёки. Потому что 1г гликогена удерживает 4г воды.

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Распределение по времени:

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ужинайте в 18:00, если отбой у вас в 21:00, в 19:00 – если отбой в 22:00

делайте ужин в 19:00 и лёгкий перекус (рецепты даю ниже) в 21:00, если отбой после 23:00.

На ужин выбираем клетчатку и белки (овощи и мясо, рыба или творог).



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Рецепты вечерних перекусов:

Омлет

Ингредиенты:

Белок от 4-х яиц

50г молока

Соль, укроп по вкусу

Приготовление:

Мелко рубим укроп. Взбиваем белки с солью до пышной пены. Добавляем молоко тонкой струйкой, аккуратно перемешиваем вилкой. На разогретую антипригарную сковороду выливаем омлет и оставляем на небольшом огне на 5 минут под крышкой. Посыпаем укропом и готовим под крышкой ещё 1,5-2мин. Подаём к столу сразу после приготовления.

Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)