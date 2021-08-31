Что есть вечером, чтобы похудеть: главные правила полезного ужина
Чтобы ужин способствовал похудению и давал хорошее самочувствие, следуйте этим простым правилам ежедневно.
Диетолог Кристина Шереметьева рассказала в Instagram, каким должен быть здоровый ужин и предложила полезные варианты блюд.
Здоровый ужин должен быть легким, без углеводов, и не поздним. Почему это так:
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- Организм готовится ко сну, метаболизм замедляется, мы тратим меньше энергии. Поздний тяжёлый ужин не переварится, останется бродить и гнить в кишечнике. Нарушается здоровая микрофлора кишечника. Нерастраченные калории уходят в жир.
- Поздний ужин снижает синтез главного жиросжигающего гормона соматотропина (это ночной гормон).
- Если ужин будет включать быстрые углеводы, утром ждите отёки. Потому что 1г гликогена удерживает 4г воды.
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Распределение по времени:
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- ужинайте в 18:00, если отбой у вас в 21:00, в 19:00 – если отбой в 22:00
- делайте ужин в 19:00 и лёгкий перекус (рецепты даю ниже) в 21:00, если отбой после 23:00.
На ужин выбираем клетчатку и белки (овощи и мясо, рыба или творог).
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Рецепты вечерних перекусов:
Омлет
Ингредиенты:
Белок от 4-х яиц
50г молока
Соль, укроп по вкусу
Приготовление:
Мелко рубим укроп. Взбиваем белки с солью до пышной пены. Добавляем молоко тонкой струйкой, аккуратно перемешиваем вилкой. На разогретую антипригарную сковороду выливаем омлет и оставляем на небольшом огне на 5 минут под крышкой. Посыпаем укропом и готовим под крышкой ещё 1,5-2мин. Подаём к столу сразу после приготовления.
Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_kristina)
Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук перечислила псвевдополезные продукты, о которых нужно забыть.