Віруси не страшні: нутриціолог назвала 5 простих способів посилити імунітет восени
Кожен раз, коли хтось в осінню пору піхопить нежить, за звичкою, він звинувачує в цьому холодну погоду і дощ, згодні? Але якщо взяти відповідальність за своє здоров'я і створити свою "норму" на всі сезони, то застуд і вірусів можна і зовсім уникнути.
Нутриціолог Надя Андрєєва у своєму Instagram назвала свій топ-5 перевірених способів посилити імунітет.
Імунітет тісно пов'язаний з харчуванням і способом життя (фото: pexels.com)
- Основна функція нашої імунної системи - дати тілу здатністю розпізнавати "чужих"і " своїх". Потім вже нейтралізувати і усувати непроханих гостей без шкоди для нас самих.
- "Чужі" - це бактерії, віруси, паразити, гриби і навіть їжа, яка всмоктується, але не перетравлюється належним чином (алергії).
- Уміння відрізняти "чужих" і "своїх" - це дуже важлива роль, це мудрість іменної системи або, якщо говорити правильно, - імунна толерантність.
Важливо, щоб всі аспекти імунної системи працювали разом і дружно.
Нам може здаватися, що це дуже проста функція організму - виробити вчасно антитіла або загоїти ранку, але насправді - це складний процес, на який сильно впливає наш спосіб життя.
В доодин прийом їжі - щось корисне (фото: pexels.com)
Як підтримати імунітет в осінньо-зимовій сезон
- Поважайте своє травлення і кожен день дбайте про бактерії в кишечнику
Вважається, що 80 % імунної системи розташована в кишечнику. Пробіотики, ферментовані продукти і квашені овочі, а також достатня кількість клітковини завжди повинні в раціоні.
- Вчіться регулювати стрес і відповідь на нього
Надмірне виробництво гормону стресу кортизолу може послабити імунітет.
- Вчіться мислити позитивно
Банально, але правда: позитивний настрій може також підтримувати імунну систему, доведено вченими.
- Ставте сон в пріоритет
Сон відіграє величезну роль у формуванні придбаної імунної системи, яка пов'язана з різними стадіями сну. Порушений режим сну може негативно впливати на імунну систему.
- Не бійтеся бруду! Іноді тренування імунітету - дуже до речі.
Підтримка оптимального балансу хороших і поганих бактерій на шкірі і в кишечнику сприяє оптимальній імунній функції.
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