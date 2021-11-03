Віруси не страшні: нутриціолог назвала 5 простих способів посилити імунітет восени

Кожен раз, коли хтось в осінню пору піхопить нежить, за звичкою, він звинувачує в цьому холодну погоду і дощ, згодні? Але якщо взяти відповідальність за своє здоров'я і створити свою "норму" на всі сезони, то застуд і вірусів можна і зовсім уникнути.

Імунітет тісно пов'язаний з харчуванням і способом життя (фото: pexels.com)

Основна функція нашої імунної системи - дати тілу здатністю розпізнавати "чужих"і " своїх". Потім вже нейтралізувати і усувати непроханих гостей без шкоди для нас самих.

Потім вже нейтралізувати і усувати непроханих гостей без шкоди для нас самих. "Чужі" - це бактерії, віруси, паразити, гриби і навіть їжа, яка всмоктується, але не перетравлюється належним чином (алергії).

Уміння відрізняти "чужих" і "своїх" - це дуже важлива роль, це мудрість іменної системи або, якщо говорити правильно, - імунна толерантність.

Важливо, щоб всі аспекти імунної системи працювали разом і дружно.

Нам може здаватися, що це дуже проста функція організму - виробити вчасно антитіла або загоїти ранку, але насправді - це складний процес, на який сильно впливає наш спосіб життя.

В доодин прийом їжі - щось корисне (фото: pexels.com)

Як підтримати імунітет в осінньо-зимовій сезон

Поважайте своє травлення і кожен день дбайте про бактерії в кишечнику

Вважається, що 80 % імунної системи розташована в кишечнику. Пробіотики, ферментовані продукти і квашені овочі, а також достатня кількість клітковини завжди повинні в раціоні.

Вчіться регулювати стрес і відповідь на нього

Надмірне виробництво гормону стресу кортизолу може послабити імунітет.

Вчіться мислити позитивно

Банально, але правда: позитивний настрій може також підтримувати імунну систему, доведено вченими.

Ставте сон в пріоритет

Сон відіграє величезну роль у формуванні придбаної імунної системи, яка пов'язана з різними стадіями сну. Порушений режим сну може негативно впливати на імунну систему.

Не бійтеся бруду! Іноді тренування імунітету - дуже до речі.

Підтримка оптимального балансу хороших і поганих бактерій на шкірі і в кишечнику сприяє оптимальній імунній функції.