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Вітамін D для всіх і С від застуди: дієтолог розвінчала міфи про вітаміни і добавки

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П'ятниця 17 вересня 2021 08:38
Вітамін D для всіх і С від застуди: дієтолог розвінчала міфи про вітаміни і добавки Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Добавки, полівітамінні комплекси і окремі вітаміни і мікроелементи – "ходовий" аптечний товар, особливо в період міжсезоння. Вирішити відразу всі проблеми одним махом, випивши чарівну пігулку, не вийде - запевняє дієтолог Альбіна Комісарова.

На сторінці в Instagram вона розвінчала міфи про вітаміни і БАДи, якими кишить Інтернет.

Полівітаміни і вітамінні комплекси

Жодна міжнародна дієтологічна організація не рекомендує прийом полівітамінів у здорових людей з повноцінним, різноманітним харчуванням. Так, їжі вистачає. І це доведено. Решта ваші домисли.

Вітамін D для всіх і С від застуди: дієтолог розвінчала міфи про вітаміни і добавки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Омега-3

Дві порції жирної риби на тиждень забезпечать вас достатньою кількістю Омега-3. Якщо риба вас не вражає, є інші джерела: волоські горіхи, лляне масло і лляне насіння, насіння чіа.

Ви можете приймати добавки Омега-3, оптимальна доза 1 грам на добу, але пам'ятайте, що це не заміна рибі, риба містить ще масу корисних речовин, білок і тд. Завжди їжа стоїть над добавкою. Споживання Омега-3 не впливає на стан шкіри/волосся/нігтів.

Вітамін D

Для профілактики дефіциту здоровим людям 18-50 років достатньо 600-800 МО або 1000-2000 МО на добу (за даними різних спільнот).

Але не треба самостійно скуповувати 5000-1000 МО добавки і пити їх без призначення. Жадаєте? Здайте 25 (OH), якщо ви в групі ризику, звичайно. Підіть до лікаря, який не пише в консультаціях посилання на iHerb і підберіть адекватну дозу. Інше питання, який ефект ви чекаєте?

Вітамін D для всіх і С від застуди: дієтолог розвінчала міфи про вітаміни і добавки

Вітамін D для всіх і С від застуди: дієтолог розвінчала міфи про вітаміни і добавки

Вітамін D для всіх і С від застуди: дієтолог розвінчала міфи про вітаміни і добавки

Ілюстративне фото (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

Пам'ятайте, що БАДи погано контролюються і можуть містити не те, що написано на етикетці. Також багато добавок можуть негативно взаємодіяти між собою аж до токсичного гепатиту. Ну і передозування теж ніхто не відміняв.

Нагадаємо, що раніше дієтолог-нутриціолог Міла Нікітюк розвіяла помилки про правильне харчування.

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