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Смачніше солодощів: топ-5 зимових фруктів, які варто включити в раціон

Новость на русском → Понеділок 25 січня 2021 12:37
Смачніше солодощів: топ-5 зимових фруктів, які варто включити в раціон Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Зима - це не тільки про низку свят, застіль, повільних рухів від столу до столу, дзенькіт келихів, вічне почуття провини за кожен зайвий з'їдений шматок і «все, з завтрашнього дня беру себе в руки». Проте різні шкідливі цілорічні солодощі можна замінити на не менш смачні, але більш корисні сезонні фрукти, списком яких поділилася дієтолог Наталія Самойленко.

Зима по-своєму прекрасна, і тому ми допоможемо перетворити якісь мінуси в плюси, а тістечка та солодощі - в топ-5 корисних зимових фруктів. Ось повний список з Instagram експерта:

Грейпфрут

Він не є продуктом з негативною калорійністю, але сприяє схудненню завдяки великій кількості води і клітковини, і пов'язаного з цим насиченням.

Об'єднує в своєму складі вітаміни С, А, групи В, цинк, мідь і залізо, які сприяють роботі імунної системи.Крім того, допомагають підтримувати цілісність шкіри, що служить захисним бар'єром від інфекцій.

Смачніше солодощів: топ-5 зимових фруктів, які варто включити в раціон

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Такі антиоксиданти, як бета-каротин, лікопін і флаваноли допоможуть запобігти розвитку деяких хронічних захворювань, а лимонна кислота - зменшити утворення оксалатно-кальцієвих каменів у нирках.

Гранат

Приносить унікальну користь для здоров'я завдяки двом антиоксидантам. Пуникалагини – сік і шкірка. У три рази більше активності, порівняно з червоним вином і зеленим чаєм. Пуниновая кислота – масло кісточок. Джерело жирних кислот.

Хурма

Смачніше солодощів: топ-5 зимових фруктів, які варто включити в раціон

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо Вам попалася терпка серцевина, то це через дубильні речовини, які зраджують незрілим плодом сухий гіркий смак. Фрукт багатий такими речовинами, як тіамін, рибофлавін, фолати, магній і фосфор.

Одна хурма – це вже більше половини рекомендованого вживання жиророзчинного вітаміну. Наповнена потужними антиоксидантами, які борються з оксидативним стресом, і роблять нас непереможними.

Смачніше солодощів: топ-5 зимових фруктів, які варто включити в раціон

Смачніше солодощів: топ-5 зимових фруктів, які варто включити в раціон

Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, що допомагають впоратися з поганим настроєм.

До речі, нутриціолог Ганна Нікольська оголосила список детокс-продуктів для очищення організму.

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