Смачніше солодощів: топ-5 зимових фруктів, які варто включити в раціон

Зима - це не тільки про низку свят, застіль, повільних рухів від столу до столу, дзенькіт келихів, вічне почуття провини за кожен зайвий з'їдений шматок і «все, з завтрашнього дня беру себе в руки». Проте різні шкідливі цілорічні солодощі можна замінити на не менш смачні, але більш корисні сезонні фрукти, списком яких поділилася дієтолог Наталія Самойленко.

Зима по-своєму прекрасна, і тому ми допоможемо перетворити якісь мінуси в плюси, а тістечка та солодощі - в топ-5 корисних зимових фруктів. Ось повний список з Instagram експерта:



Грейпфрут

Він не є продуктом з негативною калорійністю, але сприяє схудненню завдяки великій кількості води і клітковини, і пов'язаного з цим насиченням.

Об'єднує в своєму складі вітаміни С, А, групи В, цинк, мідь і залізо, які сприяють роботі імунної системи.Крім того, допомагають підтримувати цілісність шкіри, що служить захисним бар'єром від інфекцій.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Такі антиоксиданти, як бета-каротин, лікопін і флаваноли допоможуть запобігти розвитку деяких хронічних захворювань, а лимонна кислота - зменшити утворення оксалатно-кальцієвих каменів у нирках.



Гранат

Приносить унікальну користь для здоров'я завдяки двом антиоксидантам. Пуникалагини – сік і шкірка. У три рази більше активності, порівняно з червоним вином і зеленим чаєм. Пуниновая кислота – масло кісточок. Джерело жирних кислот.



Хурма

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо Вам попалася терпка серцевина, то це через дубильні речовини, які зраджують незрілим плодом сухий гіркий смак. Фрукт багатий такими речовинами, як тіамін, рибофлавін, фолати, магній і фосфор.

Одна хурма – це вже більше половини рекомендованого вживання жиророзчинного вітаміну. Наповнена потужними антиоксидантами, які борються з оксидативним стресом, і роблять нас непереможними.

Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)

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