Щоб було смачно і ненудно: як урізноманітнити правильне харчування

Багато хто вважає правильне харчування нудним і прісним, тому не стають його любителями. Але насправді ваш корисний раціон може бути дуже смачним і цікавим.

Тренер "Зважені та щасливі" і експерт по схудненню Марина Боржемська запропонувала в Instagram кілька прийомів, як урізноманітнити звичне харчування.

Як урізноманітнити харчування:

Додайте нові відтінки звичним стравам.

Звичайний салат або гарнір легко можна перетворити в щось більше, додавши масло, соус або маринад.



Оливкова олія відмінно підходить для салатів і гарнірів. Всього одна крапля кунжутного масла додасть вашій страві чудовий аромат.



Домашній соус песто прекрасно підійде до салатів. Добре поєднується з багатьма салатами лимонний сік.



Пробуйте нові корисні продукти.



Шпинат в свіжому варіанті стане прекрасним доповненням до салатів, а якщо його зтушити, то вийде неймовірний гарнір.



Брокколі і цвітну капусту можна додавати в омлети або використовувати як повноцінний гарнір.



Спаржа - ще одна ідея для легкого і корисного гарніру.





Кіноа додають в салат або теж подають як гарнір. Ця крупа прекрасно поєднується з кунжутним маслом.



Авокадо можна як нарізати в салат, так і розім'яти для сендвіча з цільнозернового хліба.



Лохина, ожина, малина, смородина, журавлина, брусниця — прекрасне доповнення до каш, сиру і різних корисних десертів.



Кунжут теж додають в салати і десерти.



Освойте нові способи приготування.

Не тільки смажити і варити. А й запікати, тушкувати, готувати на пару і навіть сушити, що відмінно підходить для овочів, грибів і фруктів.



Використовуйте приправи і спеції

Сушений часник, кріп, петрушка, лавровий лист, чорний перець, солодкий перець, червоний перець, куркума, прованські трави, рожева сіль, кориця, мускатний горіх, імбир, каррі, коріандр. Це універсальний набір, який точно стане в нагоді на кухні. А його можна доповнити ще стількома спеціями.



Додайте різноманітності в напої

Щоб було легше і приємніше підтримувати водний баланс, візьміть на замітку прості рецепти корисних напоїв. Додати в воду можна: лимон, огірок, м'яту, полуницю, базилік, імбир, ківі і тд. Потрібно зовсім небагато. А смак буде зовсім іншим.

Ілюстративне фото (pexels.com)