Заповнюємо дефіцит: топ-7 продуктів, багатих залізом

"Тиха пандемія" - так вчені називають залізодефіцит. Статистика шокує: у кожної 5-ї жінки в світі спостерігається дефіцит заліза. Головна функція заліза - доставка кисню до органів, регулювання дихання, метаболізм.

Також залізо впливає на рівень енергії, концентрацію уваги, процеси шлунково-кишкового тракту, імунну систему. При залізодефіциті тканини і м'язи не отримують достатній обсяг кисню, що призводить до анемії.

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Причина:

незбалансоване харчування;

погана всмоктуваність заліза через порушення роботи шлунково-кишкового тракту;

підвищена потреба в залізі під час вагітності;

надмірні крововтрати (наприклад, під час місячних, травм, донорство, виразка, геморой).

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Ознаки нестачі заліза:

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Низький рівень енергії, почуття пригніченості

Швидка стомлюваність, слабкість

Головні болі вранці

Сонливість

Відсутність апетиту

Рясні/тривалі менструації

Низький тиск

Запаморочення, непритомні стани.

Синдром неспокійних ніг (бажання рухати ногами в стані спокою)

Ламкість, витончення нігтів

Випадання волосся, витончення, ламкість на кінцях

Темні кола під очима

Зниження імунітету, часті ГРВІ

Блідість

Постійно холодні руки і ноги

Тяга до вживання неїстівних продуктів (лід, глина, бруд, крейда, папір)

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Порахуйте, на скільки пунктів відповіли "так". Помітили у себе більше 3-4 ознак - привід перевірити рівень заліза.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Як не доводити до патового стану - збалансоване харчування, фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі, відмова від куріння.

Продукти, багаті залізом:

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Молюски (устриці, мідії, креветки). У 100 гр устриць 3 мг заліза - 17% добової потреби. Молюски низькокалорійні, в них багато білка, підвищують рівень «хорошого» холестерину, який запобігає хворобам серця.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Субпродукти (печінка, нирки, серце, шлунки). За вмістом корисних речовин субпродукти часто перевершують м'ясо. Наприклад, щоб отримати 36% денної норми заліза і заповнити добову потребу у вітаміні A, досить з'їсти всього 100 г яловичої печінки.

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Червоне м'ясо. Чим темніше м'ясо, тим більше заліза. 100 гр котлети з яловичого фаршу на пару містить 2,7 мг заліза – 15% добової потреби. У 100 г індички всього 0,7 мг.

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Шпинат - джерело корисних речовин. 100 г продукту заповнюють 15% добової норми заліза. Воно добре засвоюється через високу концентрацію вітаміну C.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Бобові (нут, горох, сочевиця, квасоля, соя). 100 гр вареної сочевиці містить 3,3 мг заліза.

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Гарбузове насіння. 13 мг заліза на 100 гр. Але насіння дуже поживне. Щоб підвищити рівень заліза і не набрати зайві кг, додайте жменю насіння в салат, кашу або суп.

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Броколі. Щоб отримати максимум користі, варіть брокколі на пару не довше 5 хвилин. Це збереже вітамін C.

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Тваринне залізо засвоюється на 15-30%, а рослинне всього на 3-5%. Залізо ефективно всмоктується разом з вітаміном С: м'ясні страви краще поєднувати з овочами, багатими цим вітаміном (кольорова капуста, перець, томати, шпинат, квашена капуста).

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Що перешкоджає засвоєнню заліза:

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Кальцій. Молочні продукти не друзі. Наприклад, гречана каша з молоком, печінка, м'ясо в сметані, буряковий салат зі сметаною.

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Фітинова кислота, яка міститься в бобових. Перед приготуванням їх треба вимочити.

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Чай, кава також блокує всмоктування заліза - не запиваємо "залізну" їжу. Замініть на морси, відвари.

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БАДи теж піднімають рівень заліза. Але: які і дозування тільки після діагностики та консультації фахівця.