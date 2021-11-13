Як відновити нерви: нутриціолог назвала незамінний засіб для втомлених мам
Як відновити нерви і втомленим мамам, і офісним працівникам, що вже звикли дуже багато думати? Нутриціологи радять скористатися чарівними силами рослини тулсі.
Тулсі (ще назвають туласі, або базилік тонкоцвітний - чагарник сімейства ясноткові) широко використовується в кулінарії і в лікувальних цілях, в аюрведі ця рослина використовують тисячоліттями. Тулсі росте в кожному будинку в Індії, у індусів він називається "священний базилік".
Тулсі, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснутдінова, володіє великою цілющою силою і вважається "еліксиром життя".
Допоможе зберегти нерви цілими і неушкодженими (фото: instagram.com/naturomama.ru)
Чим корисно рослина тулсі
- Допомагає протистояти суворій погоді, стресу, нестабільності.
- Смачний трав'яний чай на основі тулсі - адаптоген і нейропротектор.
- Відновлює нервову і гормональну систему.
- Використовується при втомі надниркових залоз і недосипу.
- Допомагає при тривожності, запаленнях на шкірі, проблемах з цукром в крові і щитовидною залозою.
- Захищає і очищає органи від забруднення навколишнього середовища, включаючи солі важких металів, а також від стресу через фізичні навантаження, екстремально низькі температури і шум.
- Люди при регулярному вживанні менш схильні до імунодефіциту і менш сприйнятливі до розвитку ракових клітин.
Згідно з дослідженням, опублікованим в 2016 р в Journal of Cancer Research and Therapeutics, тулсі допомагає захистити організм від радіоактивного випромінювання (якому жителі міст піддаються кожен день) і знижує побічні ефекти від променевої терапії.
В аюрведі тулсі рекомендується для зниження температури, від головного болю і кон'юнктивіту, для полегшення астматичного нападу і при дихальних захворюваннях.
Допомагає відновити роботу серцевої системи. Бореться з бактеріями в ротовій порожнині, що запобігає розвитку карієсу і проблем з яснами.
Навіть рекомендується для лікування малярії, діареї, артриту, дизентерії, для розрідження крові, що особливо актуально в наш час коронавірусу.
Допоможе мамам заспокоїти нерви і набратися сил (фото: pexels.com)
Як використовувати тулсі
Тулсі використовується, як звичайна зелень, як приправа для супу, салату або в якості щоденного чаю.
Допомагає подолати залежність від кави, м'яко підвищити рівень енергії і надати більше сил, що актуально для молодих мам. Можна використовувати на ГВ.
Перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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