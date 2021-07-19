Що взяти з собою в дорогу в спеку: дієтолог озвучила головні правила безпечного харчування

Літо - час відпусток і пікніків, коли дорога стає невід'ємною частиною відпочинку, а значить, саме час подумати про правильну організацію харчування в подорожі.

1. Щоб краще збереглося: купіть кілька хладогентів, так само є термо-сумки, термо-пакети, які тримають холодними продукти всередині. Якщо не підготувалися заздалегідь - заморозьте пляшку з водою-покладіть поруч В пакет їжі. На 4-5 годин шляху їжа буде охолоджена, і ви не отруїтеся.

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2. Візьміть їжу для ситості - вона не буде провокувати постійно жувати і розважати себе снеками. Це білково-жирові продукти. Бутерброд з м'ясом / фетою / твердим сиром / хумусом/паштетом / яйце, смажене в хлібі. Вибирайте під смак.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Візьміть побільше клітковини, вона дасть наповненість: банан / яблуко/лоточок смородини або черешень/дрібних помідорів чері/огірок / в бутерброд покладіть лист зелені.

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4. Вода. Будь ласка, беріть просто воду. Додатково допивати розчинений цукор у воді у вигляді соків, газованої води, в ситуації, коли ви пів дня знерухомлені - це не найкраща ідея. Особливо для дітей, у яких з'являється гіперактивність на надлишку цукру.

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5. Так само можна взяти горіхи, вуглеводно-протеїнові батончики, шматочки сиру, відварну кукурудзу, відварну молоду картоплю - це наситить з користю.

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6. Якщо берете з собою десерти - додайте їх після основної їжі, а не замість.