Не снідати і харчуватися салатом: доктор назвала найбільш неефективні способи схуднення

"Всі худі вже навколо, красиві, тому, панове, менше їмо, більше тренуємося і по максимуму думаємо про свої обсяги! Пора, весна прийшла!", - написала Лакуста і перерахувала, як НЕ треба робити в гонитві за фігурою мрії.

Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

Найефективніші методики схуднення

1. Клізма. Без цього можна, але процес затягнеться. Чим більше - тим краще результат, тому мінімальним курсом 2 тижні. Закінчите курс - якщо не схуднете, то будете радіти все одно.

2. Відмініть сніданки. Адже як день почнеш, так і закінчиш. Тому менше їж з ранку, якось дотерпиш, яблучком / йогуртом перебьешся. Ти ж жирною бути не хочеш - терпи, не ний!

3. Вуглеводи - стерти, забути, виключити. Правила: "Картопля - вуглеводна бомба", "Макарони - вісники діабету", "Бійся бананів - джерела крохмалю". Придай анафемі не тільки солодощі, не забудь про каші і хліб - вони приведуть до набору ваги, погіршать здоров'я.

4. Салати - наше все! Тільки зеленого кольору. Запам'ятай, буряк, морква - це занадто, там стільки цукру, що твої складки від них стануть більшими. Звичайно, розмір живота від газів під вечір тебе здивує, але ти не зупиняйся.⠀

5. Контролюй! Ні хвилини спокою! Контролюй, скільки ти їси. Інакше набереш вагу, станеш товстеньким пиріжечком. Контролюй, з ким ти їсиш, адже вороги не дрімають і можуть умовити з'їсти десерт. Контролюй їжу у відпустці, варто привезти з собою ваги, а краще свої контейнери з їжею з пароварки в номер...

Якщо поради використовували, а схуднути не вийшло - звинувачуйте в усьому психосоматику і родове прокляття.

Дисклеймер: все написане вище протипоказано до реалізації в житті", - підсумувала Тетяна.

Нагадаємо, схуднення починається з мінімізації солодощів і включення в раціон овочів, фруктів, зелені; хорошого сну; помірного фізичного навантаження.