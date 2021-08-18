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Здоров'я шкіри та очей: дієтолог назвала літній диво-продукт для відмінного самопочуття

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Середа 18 серпня 2021 08:38
Здоров'я шкіри та очей: дієтолог назвала літній диво-продукт для відмінного самопочуття Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Диня - сезонний продукт, багатий вітамінами і корисними речовинами, до того ж, дуже смачний. А скільки незвичайних здорових страв можна приготувати з цієї баштанної культури!

Дієтолог Ольга Безугла в Instagram озвучила причини, за якими треба включити диню в раціон.

По-перше, це хороше джерело поживних речовин!

Диня продукт з низькою калорійністю і з достатньою кількістю
мікронутрієнтів, таких як: вітамін С, калій, натрій, вітамін В6 і ряд
сполук з досить сильною антиоксидантною активністю, включаючи бета-каротин (провітамін А), кверцетин, фітоен і т. д.

Здоров'я шкіри та очей: дієтолог назвала літній диво-продукт для відмінного самопочуття

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

По-друге, диня багата електролітами і водою!

Коли ви думаєте про гідратацію, перше, що спадає на думку - це вода.

Однак для ефективного і правильного зволоження вашому організму потрібно щось більше - йому також потрібні електроліти! Медова диня на 90% складається з води і містить електроліти, такі як: калій, магній, натрій і кальцій.

Диня-це підтримка здоров'я вашої шкіри завдяки високому вмісту вітаміну С.

Адекватне споживання вітаміну С необхідно для правильного виробництва колагену, основного структурного білка, який важливий для відновлення і підтримки вашої шкіри. Також вітамін С потужний антиоксидант, і може захистити вашу шкіру від дії сонячних променів!

Здоров'я шкіри та очей: дієтолог назвала літній диво-продукт для відмінного самопочуття

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Диня - підтримка травлення завдяки достатній кількості клітковини. Адекватне споживання харчових волокон сприяє регулярній роботі кишечника і росту здорових кишкових бактерій.

Диня - підтримка здоров'я очей!

Медова диня містить два потужні антиоксиданти: лютеїн і зеаксантин. Ці каротиноїдні сполуки добре відомі тим, що підтримують здоров'я
очей і запобігають розвитку вікової втрати зору.

І, звичайно ж, диня - продукт досить солодкий, тому важливо розглянути її вплив на глюкозу крові!

В першу чергу важливо зазначити, що у дині безліч сортів, кожен з яких
яких може мати різний глікемічний індекс. В середньому він коливається від 44 (у перської дині) до 70 (у сорту канталупа). Але важливо також враховувати глікемічне навантаження!

Здоров'я шкіри та очей: дієтолог назвала літній диво-продукт для відмінного самопочуття

Здоров'я шкіри та очей: дієтолог назвала літній диво-продукт для відмінного самопочуття

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Міла Микитюк розповіла, в яких продуктах ховається прихований цукор.

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