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Без жиру на боках: лікар розповіла, як харчуватися взимку, щоб не набрати зайвих кіло

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Середа 08 грудня 2021 19:01
Без жиру на боках: лікар розповіла, як харчуватися взимку, щоб не набрати зайвих кіло Талія буде на місці (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Взимку нам необхідно харчування, яке додасть організму сил і бадьорості, без утворення надлишкового жиру на боках.

Звичайно, воно повинно бути смачне і легке в приготуванні, щоб не проводити багато часу біля плити.

А ще - ненудне. І для цього необов'язково купувати екзотичні продукти, досить урізноманітнити страви спеціями або маринадом, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Без жиру на боках: лікар розповіла, як харчуватися взимку, щоб не набрати зайвих кілоЩо їсти і пити взимку (фото: pexels.com)

Що і як їсти взимку, щоб не набрати: поради лікаря

  • Зі спецій для зими підійдуть коріандр, м'ята, кориця, різні види перців, імбир, шафран.
  • Скорочення світлового дня і низька температура впливають на захисні функції організму. Обирайте сезонні продукти, щоб отримати максимум вітамінів і уникнути застуд.
  • Не переїдайте, приберіть перекушування, особливо - вуглеводні.
  • Готуйте вдома, використовуйте щадну термообробку продуктів: наприклад, запікання, готування на пару.

Без жиру на боках: лікар розповіла, як харчуватися взимку, щоб не набрати зайвих кілоЗігріваючі спеції (фото: pexels.com)

  • Не забувайте про ферментовані продукти - натуральне джерело пробіотичних культур для нашого мікробіома. Також вони важливі для збільшення антитіл і зміцнення імунної системи.
  • Корисно пити кістковий бульйон і готувати їжу на його основі. Це гаряче і дуже поживне блюдо містить колаген, насичене мінералами і амінокислотами, легко засвоюється.
  • Фітонцидами, які борються з мікробами, багаті цибуля і часник. Не бійтеся додавати ці продукти в свій раціон.
  • Дехто вважає, що пити води взимку потрібно зовсім небагато. Незважаючи на те, що ми менше потіємо, все одно втрачається чимало вологи. Холодне повітря сушить шкіру так само, як і гаряче - влітку. Вода необхідна для нормального травлення, роботи кровоносної системи.
  • Крім чистої води, корисно пити загальнозміцнюючі трав'яні чаї.

Раніше дієтолог розповіла, чому діти переїдають, як не довести до ожиріння.

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