Без жиру на боках: лікар розповіла, як харчуватися взимку, щоб не набрати зайвих кіло

Взимку нам необхідно харчування, яке додасть організму сил і бадьорості, без утворення надлишкового жиру на боках.

Звичайно, воно повинно бути смачне і легке в приготуванні, щоб не проводити багато часу біля плити.

А ще - ненудне. І для цього необов'язково купувати екзотичні продукти, досить урізноманітнити страви спеціями або маринадом, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.