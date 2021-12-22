Звірячий апетит і переїдання: дієтолог розповіла про зв'язок сну із зайвою вагою і запропонувала рішення

Сон і переїдання ... Чи є зв'язок? Що якщо нестача сну може впливати і на нашу тягу до їжі?

Так, згідно з науковими дослідженнями недостатній сон збільшує ризик переїдання на наступний день і більше стимулює нас вибирати нездорову їжу!

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Це пов'язано з порушенням вироблення лептину і греліну. Грелін тісно пов'язаний з голодом, а лептин - з почуттям ситості. Недолік сну може викликати підвищення рівня греліну і зниження рівня лептину, що призводить до посилення голоду і апетиту.



Це збільшує ймовірність переїдання, також і тому, що більший час неспання створює більше можливостей для прийому їжі. Нестача сну також впливає на частини мозку, які визначають, як ми думаємо про їжу.



У дослідженнях людей з обмеженою кількістю сну, активність мозку посилюється в тих областях, які ставляться до їжі як до позитивної нагороди, що робить нас більш вразливими до переїдання.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також доведено, що у тих, хто регулярно не висипається, спостерігається підвищений апетит саме до висококалорійної їжі. Плюс, важливо розуміти, що саме по собі переїдання, особливо вночі, може порушити сон.



В результаті може виникнути порочне коло, в якому поганий сон викликає переїдання, яке може зіграти роль в подальшому погіршенні сну.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому, якщо ви та людина, хто регулярно недосипає, і її сонний борг тільки зростає, важливо почати це міняти:

звернути увагу на свою гігієну сну;

зрозуміти скільки потрібно вашому організму, щоб виспатися;

комусь може знадобитися ведення щоденника сну;

перегляд денного розпорядку зі зміщенням режиму неспання і сну;

зменшення кофеїновмісних напоїв;

блекаут штори;

турбота про мікроклімат в спальні і т. д.

Існує багато варіантів, як почати працювати зі своїм сном. Важливо почати пробувати і все вийде! Хоча іноді простіше сказати: "Та що Ви, я сова! І взагалі я з совиного гнізда і це у нас сімейне! Я точно не засну!". Але спати важливо і потрібно, якщо хочемо бути стрункими!