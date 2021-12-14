Немає різниці в зниженні ваги: дієтолог розвінчала популярні міфи про роздільне харчування

Теорія роздільного харчування міцно вкоренилася в свідомості тих, що худне, але чи життєздатна така схема організації прийому їжі?

Теорія роздільного харчування була придумана в 20 роках 20 століття Гербертом Шелтоном, який навіть не мав медичної освіти.

Він мав на увазі, що багато продуктів не поєднуються між собою і звідси всі хвороби. Згодом його теорія багаторазово була спростована, коли більш детально вивчили роботу травного тракту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перша ідея: організм не може перетравлювати 2 види білка одночасно або разом білки і вуглеводи.

Насправді: Сік підшлункової залози і ферменти можуть перетравлювати рослинні і тваринні білки, жири і вуглеводи, їх не потрібно якось особливо розділяти. До речі, мало яка їжа містить монокомпонент, в основному вся вона - змішана.

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Друга ідея: Одна їжа відлужує, а інша окисляє, тому її не можна поєднувати разом(огірки/помідори).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насправді: pH продуктів незначно впливає на pH нашого шлунково-кишкового тракту. Буферні системи організму дуже строго підтримують гомеостаз, тобто кислотно-лужну рівновагу, незалежно від того, яка їжа споживається, і будь-яке відхилення може загрожувати серйозними ускладненнями для життя. Якби їжа могла б змінювати це, то ми весь час перебували б на межі виживання.

Третя ідея: деякі продукти просто не "дружать" між собою і дають гниття / здуття.

Насправді: ви можете заважати хоч рибу з молоком, хоч диню з прошутто, якщо конкретно ви добре переносите це поєднання. У науковій літературі немає ніяких даних про "погані" поєднання, виняток становить тільки ваша індивідуальна непереносимість.

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Також дослідження 2000 року вже показало, що немає різниці в зниженні ваги, рівня глюкози, інсуліну, холестерину між збалансованою дієтою і роздільним харчуванням.