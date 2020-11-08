Будьте готові до різких змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 9 по 15 листопада

Гороскоп на листопад обіцяє всім представникам зодіакального сузір'я насичений період. Очікується багато злетів, падінь, несподіваних ситуацій і неочікуваних зустрічей зі своїм минулим або майбутнім.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 9 по 15 листопада і кому зірки обіцяють неймовірний успіх. Про це пише SlovoFraza.

Овен

Вам варто домовитися з внутрішніми демонами та побороти негативні почуття. З понеділка планети вступають в дисонанс і це може відбитися на пам'яті та увазі. Не беріться за складні інтелектуальні завдання. З середи ситуація трохи поміняється і можна буде вийти із зони комфорту і приділити більше часу важливим справах. На вихідних не варто витрачати багато грошей, а відпочинок спланувати спокійний – вдома, з друзями або родичами.

Телець

Тельцям потрібно терміново позбутися бар'єрів у свідомості, які заважають стати багатими. Встановлення у власній голові потрібно змінити з "я не можу" на "у мене все вийде". Щоб стати успішніше і позбутися проблем, треба просто докладати зусиль. В особистому житті допоможе ментальний настрій, позбавлення від страхів, комплексів і впевненість у собі. Проявіть більше ініціативи, але залишайтеся собою.

Близнюки

Планети та зірки будуть в сприятливому положенні для Близнюків, а це означає, що не варто очікувати раптових проблем. Однак сплеску удачі теж чекати не варто. Майбутнє і сьогодення допоможе сформувати тільки внутрішній настрій і думки. Залишайтеся оптимістами в будь-якій ситуації й це дозволить зберегти максимальну бадьорість духу. Почніть тиждень з простих завдань, а з середи можна братися за щось складніше. На вихідних вирушайте в подорож, відвідайте інше місто.

Рак

Тиждень буде нервовим і непростим, вас будуть діставати та змушувати переживати. Постарайтеся впоратися з собою і впоратися з емоціями. Це допоможе зберегти авторитет, фінансову і психологічну стабільність. В кінці тижня можливі витрати та зустрічі з неприємними людьми. Будьте готові до всього і не роздувайте з мухи слона. Не піддавайтеся негативним емоціям.

Лев

Постарайтеся менше звертатися за допомогою та порадами до родичів або друзів. Думайте своєю головою, слухайте інтуїцію і своє серце. Люди можуть нав'язувати деструктивні істини, і вони можуть бути небезпечні для тих, хто знаходиться в пошуку чогось нового. Візьміть відповідальність за себе і своє майбутнє. Цей період буде вдалим для зміни роботи або пошуку нових захоплень. У вас з'явиться нова мотивація.

Діва

Удача буде супроводжувати новаторам і людям творчих професій. Не бійтеся приймати складні рішення. А ось з четверга позитивна енергетика піде трохи на спад і Дівам варто провести трохи часу релаксації та відпочинку. Не беріться за складні проєкти та не давайте обіцянок, які буде складно стримати. Потрібно бути чесніше і в першу чергу з самими собою. Любов та спілкування стане важливими на цьому тижні.

Терези

Вам належить серйозна і велика покупка, а також можливі термінові витрати. Постарайтеся не робити покупки в інтернеті та обов'язково перевіряйте те, на що збираєтеся витратити гроші. Самотні Терези раптово зустрінуть людину, яка може стати половинкою або змінить їх долю. Будь-яка дрібниця стане важливою і будьте акуратніше в словах. Проявляйте терпіння і йдіть назустріч іншим людям.

Скорпіон

Дотримуйтеся режиму дня, через те, що це сприятливо впливає на біополе і настрій. Перегляньте свої думки на тему того, що сталося з вами за останній час. Якщо ви можете щось змінити, то дійте рішуче. Особливо це важливо, якщо вам потрібно попросити у когось прощення – наберіться для цього сміливості. Якщо у вас є шанс щось виправити в роботі – займіться, поки не стало пізно. Тиждень підійде для генерального прибирання, перестановки меблів, відряджень або незвичайного відпочинку.

Стрілець

Приготуйтеся до складного, насиченого і навіть виснажливого періоду. Кожен вечір відкладайте всі справи та відпочивайте. Не тягніть все додому і пильно стежте за своїм здоров'ям. Постарайтеся не перевтомлюватися, одягайтеся тепліше, будьте гранично обережними на дорогах. Астрологи не рекомендують цього тижня тривалі відрядження, подорожі, зміну обстановки. Відпочивайте вдома чи з близькими.

Козоріг

На вас нахлинуть спогади й швидше за все негативні. Можуть спливти старі образи, неприємні ситуації. Постарайтеся зайнятися приємними справами та уникати спілкування з токсичними людьми. Вам потрібні зараз внутрішня гармонія, пошук нових захоплень. Почитайте хорошу книгу, подивіться фільм, займіться релаксацією. Вам дуже знадобиться вміння приймати людей такими, як вони є. Не зациклюйтеся на поганому.

Водолій

Початок тижня буде непростим і перші два дні будуть під впливом негативної енергії планет і зірок. Уникайте конфліктів і сварок, оскільки крики вам нічим не допоможуть. Постарайтеся використовувати дипломатію і вести переговори. Постарайтеся досягти гармонії з собою і почніть правильно відпочивати. Не думайте вечорами про роботу. Зробіть чистку свого інформаційного простору.

Риби

Ревнощі вас буде захоплювати найближчими днями й треба докласти зусиль, щоб не обмежувати свободу близьких людей, не висловлювати невдоволення діями. Вас відвідає запальність, але вона призведе до руйнування гармонії та порядку. Сфокусуйтеся на справах і роботі, відкладіть в сторону амурні пригоди. Можна відправитися в далеку поїздку або зайняти себе домашніми клопотами. Тримайте себе в руках і цінуйте почуття інших людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому астрологи обіцяють доленосну зустріч в листопаді.

А також розповідали про те, кому зірки та планети обіцяють неймовірне щастя в листопаді.