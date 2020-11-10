Гороскоп кохання для всіх знаків Зодіаку з 9 по 15 листопада: кого накриє хвилею почуттів і пристрасті

Астрологи розповіли, кому зірки обіцяють нове захоплення на цьому тижні, а кому варто побоюватися сварок

Гороскоп на листопад говорить про те, що в особистій сфері у багатьох представників зодіакального сузір'я очікуються кардинальні зміни. Самотні зможуть зустріти людину, яка стане для них половинкою. А ті, хто в парі, можуть поліпшити свої відносини або прийняти остаточне рішення про розставання.

Астрологи розповіли, що чекати у сфері любові та стосунків представників всіх знаків Зодіаку в період з 9 по 15 листопада. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Чекайте приємних змін і зближення з вашим партнером. Вас накриє хвилею позитивних емоцій і любові. Будьте відкритими та не забувайте радувати компліментами й несподіванками. Самотні Овни мають шанс зустріти нову любов, і це знайомство дасть вам натхнення. Не поспішайте робити серйозні кроки в особистому житті.

Телець

Початок тижня принесе Тельцям деяке напруження і роздратування у відносинах. У вас з'явиться тривога через численні зобов'язання і втому. Це може спровокувати конфлікт, але до вихідних ситуація вирівняється. Прислухайтеся один до одного і підтримуйте. А ось самотнім Тельцям варто зробити крок назустріч тому, хто їх зацікавив. Не бійтеся нових відносин і сміливо завойовуйте серце свого обранця.

Близнюки

Вам варто переглянути своє ставлення до партнера і не створювати постійні конфлікти. Постарайтеся бути більш позитивними та показувати свої почуття, а не засуджувати його вчинки. Цінуйте те, що маєте і покращуйте ваші відносини. Самотні Близнюки будуть щасливі та зможуть підкорити серце людини, яка не байдужа.

Рак

Перестаньте скаржитися на партнера, оскільки це призведе до серйозної сварки та навіть розриву. Постарайтеся розслабитися і проявити турботу про кохану людину. Можна влаштувати романтичний вечір або запланувати на вихідних спільну поїздку за місто. Самотніх Раків чекає нове і захопливе знайомство цього тижня, яке може кардинально змінити особисте життя.

Лев

Постарайтеся діяти обережно, уникати помилок і зберігати ніжність і почуття в парі, через те, що найближчим часом можуть виникнути певні труднощі чи проблеми. Деякі зміни спочатку вас шокують, але в кінцевому підсумку ці зміни стануть початком нового етапу. Самотнім Левам астрологи рекомендують частіше виходити з дому і заводити знайомства.

Діва

Ваше особисте життя на цьому тижні буде розквітати та вийде запалити іскру, зблизитися з коханою людиною. Не дозволяйте іншим людям зруйнувати те, що ви побудували зі своєю половиною. Показуйте свої почуття і йдіть вперед. Одиноким Дівам потрібно знайти свій власний підхід до любові та при знайомстві не перебільшувати свої досягнення. Будьте собою і ризикуйте робити перший крок.

Терези

Спокій і гармонія будуть на цьому тижні нерівномірними, можуть виникати розбіжності та напруженість. Підлаштовуйтеся, не чекайте, що все буде розвиватися тільки так, як ви хочете. Одиноким Терезам варто остаточно забути минуле і не вірити тому, що вам говорять ваші колишні партнери. Вас чекає абсолютно нове життя і нові стосунки.

Скорпіон

У вас вийде привести до порядку ваше особисте життя, і ви зможете пережити кілька приємних моментів з близькою людиною. Також ви зможете знову закохатися в того, з ким раніше у вас вже був зв'язок. Одиноким Скорпіонам варто частіше вибиратися з друзями на прогулянки, але не варто очікувати занадто багато чого в особистому житті. Насолоджуйтесь поки своєю свободою.

Стрілець

Ваші справи в любовній сфері будуть йти чудово, і ви можете розслабитися і насолоджуватися моментом. Приділіть більше часу коханій людині та знайдіть якесь спільне хобі, яке допоможе зблизитися. Якщо у вас раптово з'явитися думка про те, щоб відновити стосунки з колишнім партнером, то добре подумайте, перш ніж зважитися на такий крок. Можливо, не варто повторювати минулі помилки.

Козоріг

Перестаньте бути холодними та дратівливими, станьте м'якше до свого партнера. Покажіть себе з кращого боку, зробіть щось приємне для коханої людини. Зберегти гармонію і щастя в парі зараз особливо важливо. Самотні Козероги будуть відчувати себе пригнічено, а на вихідних ними опанує смуток і розчарування. Вибирайтеся до людей, погуляйте з друзями, сходіть на побачення.

Водолій

Вам доведеться у відносинах взяти все у свої руки й спробувати виправити всі помилки, вирішити всі конфлікти. Контролюйте себе і постарайтеся задовольнити потреби близької людини – цим ви зможете здивувати свою половинку і зміцнити відносини. Одиноким Водоліям не варто відмовлятися від знайомства і не варто втрачати надію на любов, зірки вже працюють над цим питанням.

Риби

Ваша впертість не допоможе вам досягти бажаного, і астрологи рекомендують вам стати більш спокійними та відкритими для обговорення складних питань. Спробуйте відверто поговорити з близькою людиною і знайти спільну мову. Якщо у вас все вийде, то ви зможете стати щасливими у вашому союзі. Не варто очікувати, що інші зможуть допомогти в пошуку любові для самотніх Риб. Робіть тільки те, що ви вважаєте правильним і пам'ятайте, що ви є господарем свого життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 9 по 15 листопада.