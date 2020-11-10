Гороскоп любви для всех знаков Зодиака с 9 по 15 ноября: кого накроет волной чувств и страсти

Астрологи рассказали, кому звезды сулят новую любовь на этой неделе, а кому стоит опасаться ссор

Гороскоп на ноябрь говорит о том, что в личной сфере у многих представителей зодиакального созвездия ожидаются кардинальные изменения. Одинокие смогут встретить человека, который станет для них половинкой. А те, кто в паре, могут улучшить свои отношения или принять окончательное решение о разрыве.

Астрологи рассказали, что ждать в сфере любви и отношений представителям всех знаков Зодиака в период с 9 по 15 ноября. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Овен

Ждите приятных изменений и сближения с вашим партнером. Вас накроет волной положительных эмоций и любви. Будьте открытыми и не забывайте радовать комплиментами и неожиданностями. Одинокие Овны имеют шанс встретить новую любовь, и это знакомство даст вам вдохновения. Не спешите предпринимать серьезные шаги в личной жизни.

Телец

Начало недели принесет Тельцам некоторое напряжение и раздражение в отношениях. У вас появится тревога из-за многочисленных обязательств и усталости. Это может спровоцировать конфликт, но к выходным ситуация выровняется. Прислушивайтесь друг к другу и поддерживайте. А вот одиноким Тельцам стоит сделать шаг навстречу тому, кто их заинтересовал. Не бойтесь новых отношений и смело завоевывайте сердце своего избранника.

Близнецы

Вам стоит пересмотреть свое отношение к партнеру и не создавать постоянные конфликты. Постарайтесь быть более позитивными и показывать свои чувства, а не осуждать его поступки. Цените то, что имеете и улучшайте ваши отношения. Одинокие Близнецы будут удачливы и смогут покорить сердце человека, который не безразличен.

Рак

Перестаньте жаловаться на партнера, так как это приведет к серьезной ссоре и даже разрыву. Постарайтесь расслабиться и проявить заботу о любимом человеке. Можно устроить романтический вечер или запланировать на выходных совместную поездку за город. Одиноких Раков ждет новое и увлекательное знакомство на этой неделе, которое может кардинально изменить личную жизнь.

Лев

Постарайтесь действовать осторожно, избегать ошибок и сохранять нежность и чувства в паре, так как в ближайшее время могут возникнуть определенные трудности или проблемы. Некоторые изменения сначала вас шокируют, но в конечном итоге эти перемены станут началом нового этапа. Одиноким Львам астрологи рекомендуют почаще выходить из дома и заводить знакомства.

Дева

Ваша личная жизнь на этой неделе будет расцветать и получится зажечь искру, сблизиться с любимым человеком. Не позволяйте другим людям разрушить то, что вы построили со своей половиной. Показывайте свои чувства и идите вперед. Одиноким Девам нужно найти свой собственный подход к любви и при знакомстве не преувеличивать свои достижения. Будьте собой и рискуйте делать первый шаг.

Весы

Спокойствие и гармония будут на этой неделе неравномерными, могут возникать разногласия и напряженность. Подстраивайтесь, не ждите, что все будет развиваться только так, как вы хотите. Одиноким Весам стоит окончательно забыть прошлое и не верить тому, что вам говорят ваши бывшие партнеры. Вас ждете совершенно новая жизнь и новые отношения.

Скорпион

У вас получится привести к порядку вашу личную жизнь, и вы сможете пережить несколько приятных моментов с близким человеком. Также вы сможете снова влюбиться в того, с кем ранее у вас уже была связь. Одиноким Скорпионам стоит чаще выбираться с друзьями на прогулки, но не стоит ожидать слишком многого в личной жизни. Наслаждайтесь пока своей свободой.

Стрелец

Ваши дела в любовной сфере будут идти прекрасно, и вы можете расслабиться и наслаждаться моментом. Уделите больше времени любимому человеку и найдите какое-то общее хобби, которое поможет сблизиться. Если у вас внезапно появиться мысль о том, чтобы возобновить отношения с бывшим партнером, то хорошо подумайте, прежде чем решиться на такой шаг. Возможно, не стоит повторять прошлые ошибки.

Козерог

Перестаньте быть холодными и раздражительными, станьте мягче к своему партнеру. Покажите себя с лучшей стороны, сделайте что-то приятное для любимого человека. Сохранить гармонию и счастье в паре сейчас особенно важно. Одинокие Козероги будут чувствовать себя подавленно, а на выходных ими овладеет грусть и разочарование. Выбирайтесь к людям, погуляйте с друзьями, сходите на свидание.

Водолей

Вам придется в отношениях взять все в свои руки и попытаться исправить все ошибки, разрешить все конфликты. Контролируйте себя и постарайтесь удовлетворить потребности близкого человека – этим вы сможете удивить свою половинку и укрепить отношения. Одиноким Водолеям не стоит отказываться от знакомства и не стоит терять надежду на любовь, звезды уже работают над этим вопросом.

Рыбы

Ваше упрямство не поможет вам достичь желаемого, и астрологи рекомендуют вам стать более спокойными и открытыми для обсуждения сложных вопросов. Попробуйте откровенно поговорить с близким человеком и найти общий язык. Если у вас все получится, то вы сможете стать счастливыми в вашем союзе. Не стоит ожидать, что другие смогут помочь в поиске любви для одиноких Рыб. Делайте только то, что вы считаете правильным и помните, что вы являетесь хозяином своей жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в период с 9 по 15 ноября.