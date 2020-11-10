Гороскоп кохання для всіх знаків Зодіаку з 9 по 15 листопада: кого накриє хвилею почуттів і пристрасті

Астрологи розповіли, кому зірки обіцяють нове захоплення на цьому тижні, а кому варто побоюватися сварок
Гороскоп на листопад говорить про те, що в особистій сфері у багатьох представників зодіакального сузір'я очікуються кардинальні зміни. Самотні зможуть зустріти людину, яка стане для них половинкою. А ті, хто в парі, можуть поліпшити свої відносини або прийняти остаточне рішення про розставання.
Астрологи розповіли, що чекати у сфері любові та стосунків представників всіх знаків Зодіаку в період з 9 по 15 листопада. Про це пише видання SlovoFraza.
Чекайте приємних змін і зближення з вашим партнером. Вас накриє хвилею позитивних емоцій і любові. Будьте відкритими та не забувайте радувати компліментами й несподіванками. Самотні Овни мають шанс зустріти нову любов, і це знайомство дасть вам натхнення. Не поспішайте робити серйозні кроки в особистому житті.
Початок тижня принесе Тельцям деяке напруження і роздратування у відносинах. У вас з'явиться тривога через численні зобов'язання і втому. Це може спровокувати конфлікт, але до вихідних ситуація вирівняється. Прислухайтеся один до одного і підтримуйте. А ось самотнім Тельцям варто зробити крок назустріч тому, хто їх зацікавив. Не бійтеся нових відносин і сміливо завойовуйте серце свого обранця.
Вам варто переглянути своє ставлення до партнера і не створювати постійні конфлікти. Постарайтеся бути більш позитивними та показувати свої почуття, а не засуджувати його вчинки. Цінуйте те, що маєте і покращуйте ваші відносини. Самотні Близнюки будуть щасливі та зможуть підкорити серце людини, яка не байдужа.
Перестаньте скаржитися на партнера, оскільки це призведе до серйозної сварки та навіть розриву. Постарайтеся розслабитися і проявити турботу про кохану людину. Можна влаштувати романтичний вечір або запланувати на вихідних спільну поїздку за місто. Самотніх Раків чекає нове і захопливе знайомство цього тижня, яке може кардинально змінити особисте життя.
Постарайтеся діяти обережно, уникати помилок і зберігати ніжність і почуття в парі, через те, що найближчим часом можуть виникнути певні труднощі чи проблеми. Деякі зміни спочатку вас шокують, але в кінцевому підсумку ці зміни стануть початком нового етапу. Самотнім Левам астрологи рекомендують частіше виходити з дому і заводити знайомства.
Ваше особисте життя на цьому тижні буде розквітати та вийде запалити іскру, зблизитися з коханою людиною. Не дозволяйте іншим людям зруйнувати те, що ви побудували зі своєю половиною. Показуйте свої почуття і йдіть вперед. Одиноким Дівам потрібно знайти свій власний підхід до любові та при знайомстві не перебільшувати свої досягнення. Будьте собою і ризикуйте робити перший крок.
Спокій і гармонія будуть на цьому тижні нерівномірними, можуть виникати розбіжності та напруженість. Підлаштовуйтеся, не чекайте, що все буде розвиватися тільки так, як ви хочете. Одиноким Терезам варто остаточно забути минуле і не вірити тому, що вам говорять ваші колишні партнери. Вас чекає абсолютно нове життя і нові стосунки.
У вас вийде привести до порядку ваше особисте життя, і ви зможете пережити кілька приємних моментів з близькою людиною. Також ви зможете знову закохатися в того, з ким раніше у вас вже був зв'язок. Одиноким Скорпіонам варто частіше вибиратися з друзями на прогулянки, але не варто очікувати занадто багато чого в особистому житті. Насолоджуйтесь поки своєю свободою.
Ваші справи в любовній сфері будуть йти чудово, і ви можете розслабитися і насолоджуватися моментом. Приділіть більше часу коханій людині та знайдіть якесь спільне хобі, яке допоможе зблизитися. Якщо у вас раптово з'явитися думка про те, щоб відновити стосунки з колишнім партнером, то добре подумайте, перш ніж зважитися на такий крок. Можливо, не варто повторювати минулі помилки.
Перестаньте бути холодними та дратівливими, станьте м'якше до свого партнера. Покажіть себе з кращого боку, зробіть щось приємне для коханої людини. Зберегти гармонію і щастя в парі зараз особливо важливо. Самотні Козероги будуть відчувати себе пригнічено, а на вихідних ними опанує смуток і розчарування. Вибирайтеся до людей, погуляйте з друзями, сходіть на побачення.
Вам доведеться у відносинах взяти все у свої руки й спробувати виправити всі помилки, вирішити всі конфлікти. Контролюйте себе і постарайтеся задовольнити потреби близької людини – цим ви зможете здивувати свою половинку і зміцнити відносини. Одиноким Водоліям не варто відмовлятися від знайомства і не варто втрачати надію на любов, зірки вже працюють над цим питанням.
Ваша впертість не допоможе вам досягти бажаного, і астрологи рекомендують вам стати більш спокійними та відкритими для обговорення складних питань. Спробуйте відверто поговорити з близькою людиною і знайти спільну мову. Якщо у вас все вийде, то ви зможете стати щасливими у вашому союзі. Не варто очікувати, що інші зможуть допомогти в пошуку любові для самотніх Риб. Робіть тільки те, що ви вважаєте правильним і пам'ятайте, що ви є господарем свого життя.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 9 по 15 листопада.