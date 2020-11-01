Постарайтеся не заблукати в подіях: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 2 по 8 листопада

Гороскоп на листопад 2020 року свідчить про те, що останній місяць осені стане дуже насиченим періодом. Можливі труднощі в справах, кардинальні зміни в роботі та особистому житті, а також повна переоцінка цінностей у багатьох представників зодіакального сузір'я.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 2 по 8 листопада, і повідомили, кому зірки обіцяють удачу і щастя. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Сфера роботи вийде на перший план і з'явиться багато сил, загостриться інтуїція. Можна братися за нові справи, змінювати свою посаду, займатися новим пошуком доходу або нової роботи. Вдалими будуть продажі та благодійність. Цей тиждень стане самим плідним за всю осінь. В любовній сфері також очікуються перемоги, але поки не такі яскраві. Постарайтеся, щоб любов і робота не перетиналися, всьому свій час.

Телець

На початку тижня можуть бути зриви планів, але панікувати не варто. Ведіть свої справи обережно, без фанатизму, агресії та хитрості. Тиждень буде вдалим для повсякденних справ і роботи. Можна розв'язувати юридичні питання, підписувати документи та укладати угоди. Удача буде супроводжувати у всьому, що стосується автомобілів і подорожей. Не забувайте про обережність.

Близнюки

Зірки обіцяють успіх в любові, романтиці та пригодах і в амурній сфері можливе справжнє щастя – з'явиться друга половинка, можливі нові відносини або навіть швидкоплинний роман. У спілкуванні з близькими та родичами знадобиться емпатія і чутливість, комусь знадобиться підтримка. Пам'ятаєте, дуже важливо допомагати іншим людям, але не беріть на себе чужу відповідальність.

Рак

Починається дуже успішний період для творчої роботи. Можна починати нові проєкти та просувати ідеї. Корисно буде приділити час незакінченим справам, які були відкладені на потім. Дійте, поки зірки на вашому боці. Ймовірно, з'явиться поганий настрій і небажання рухатися вперед – не піддавайтеся. Змініть обстановку на вихідних і постарайтеся відпочити незвично. Не сидіть вдома на вихідних – ідіть по магазинах.

Лев

Зірки обіцяють зустріч з другою половинкою або швидкоплинний роман. Не вплутуйтеся у відносини з колегами, це буде відволікати від справ. 2,3 та 4 листопада – будуть найбільш вдалими днями тижня і можна зайнятися всіма важливими справами. Зробіть перестановку або займіться генеральним прибиранням. Відмовтеся від старих і непотрібних речей, від сміття в соціальних мережах і пошті, займіться чищенням інформаційного простору.

Діва

На перший план вийде спілкування з родичами та близькою людиною. Постарайтеся якомога більше часу проводити з близькими людьми. Важливими будуть зустрічі з друзями, можливо, їм потрібна допомога. Це обернеться великою удачею в майбутньому. Самотні Діви зможуть зустріти потрібну людину, яка вплине на долю, довіртеся інтуїції. Постарайтеся знайти союзників, вони вам дуже знадобляться.

Терези

Настає чарівний час, який ніби створений спеціально для вас. Удача буде супроводжувати практично у всьому, чим захочуть зайнятися Терези. Можна з головою зануритися в роботу або бізнес, взяти відпустку або відправитися в подорож, можна провести час з близькими, можна побути на самоті – будь-яке проведення часу гарантує позитив. Стежте за здоров'ям і частіше бувайте на свіжому повітрі. Якщо доведеться приймати важливе рішення, то воно має бути виваженим.

Скорпіон

Зірки та планети приготували Скорпіонам царський подарунок – потужну інтуїцію й удачу у всіх напрямках. Всі висоти вам будуть підкорятися, а удача буде супроводжувати у всіх сферах життя. Постарайтеся не ризикувати та обережно вибирайте напрямок руху. Не починайте нічого нового – сфокусуйтеся на актуальних справах та проблемах, підтримуйте вдома сприятливу обстановку. Запросіть друзів чи близьких в гості, вам допоможе відновити сили затишний і теплий вечір.

Стрілець

Займіться самоаналізом і це суттєво допоможе у розв'язанні поточних питань і проблем, а також дасть розуміння того, що чекає в найближчому майбутньому. Стрільців чекають великі успіхи та багато позитивних емоцій, наприкінці тижня енергія піде на спад, всі важливі справи потрібно завершити в п'ятницю, а вихідні присвятити любові та відпочинку. Ймовірно, комусь із близьких знадобиться допомога. Приділіть увагу своїй зовнішності.

Козоріг

Зведіть до мінімуму спілкування з хитрими знаками Зодіаку. Постарайтеся залишатися собою в будь-якій ситуації, дотримуйтесь своїм звичних правилам і принципів. Зірки приємно здивують Козерогів, але не треба видавати бажане за дійсне. Будьте скромні й обережні, життя поверне в нове річище і потрібно зберегти життєлюбність, ретельно продумувати плани та не панікувати.

Водолій

Вам знадобиться на початку листопада важлива навичка – забувати все погане. Потрібно давати другий шанс не тільки людям, але й самому собі. Не буває проблем, які неможливо вирішити, не буває помилок, які не можна виправити. Остерігайтеся ненадійних людей, вони можуть піти на зраду та обман заради особистої вигоди. Наприкінці тижня постарайтеся досягти баланс між відпочинком і роботою, вам зараз не можна перевтомлюватися і втрачати рівновагу.

Риби

З понеділка успіх вам забезпечений і до середи позитивна енергетика досягне свого максимуму, а от з четверга все піде на спад і завершити тиждень потрібно без хвостів у вигляді невиконаної роботи. На вихідних можлива удача в любовній сфері, присвятіть час своїй другій половинці або переводьте відносини на новий рівень. Можлива доленосна зустріч. Прислухайтеся до того, що говорить оточення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зірки обіцяють карколомний роман в листопаді.