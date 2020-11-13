Чекайте сюрпризів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 листопада

Гороскоп на листопад говорить про те, що більшість представників зодіакального сузір'я чекає насичений і складний місяць. Зірки пророкують зміну місця проживання, роботи, а також кардинальні зміни в особистих відносинах.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в п'ятницю, 13 листопада, і кому в цей день обов'язково пощастить. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен. Ви сьогодні улюбленець зірок і везіння буде забезпечено у всьому, навіть без особливих зусиль. В особистому плані можливі приємні сюрпризи та несподівані знайомства. Вдалими будуть великі покупки та облаштування дому.

Тілець. Відкладіть всі серйозні справи й просто відпочиньте. Не плануйте нічого важливого і вирішуйте тільки обов'язкові завдання, не беріть підвищені зобов'язання. Не відмовляйтеся від нових знайомств та зустрічей зі старими друзями.

Близнюки. Настрій буде піднесеним і сил вистачить і на те, щоб попрацювати, і відпочити. Будьте обережні, щоб не прийняти неправильне рішення. Ви впораєтеся, але не відмовляйтеся від допомоги однодумців. Довіряйте власній інтуїції.

Рак. На роботі все буде вдало, а ось в особистих стосунках можуть бути труднощі. Можливі важливі зміни в особистому житті, але перш ніж прийняти рішення, добре обдумайте. Вас чекає подія, що змусить поглянути на життя під іншим ракурсом.

Лев. Уникайте сьогодні змін у своїй діяльності, оскільки вони можуть виявитися не дуже вдалими. Покладайтеся на свої старі зв'язки, тоді вам відкриються нові перспективи. День буде вдалим для нового починання.

Діва. Не вступайте сьогодні в словесні перепалки, через те, що ваш дар переконання сьогодні буде не на висоті, і ви можете потрапити під чужий вплив. Можуть виникнути конфлікти з родичами старшого віку – постарайтеся не гарячкувати.

Терези. Астрологи рекомендують сьогодні спочатку діяти, а потім обговорювати. Перші пориви виявляться вірними, а чим довше ви будете аналізувати – тим далі ви підете від правильного вибору. Менше слухайте чужу думку.

Скорпіон. Вдалий день, щоб погасити вогнище непорозуміння на роботі або в сім'ї. Не тисніть на співрозмовника, якщо він не готовий дати вам відповідь. Труднощі краще побороти не поодинці, а разом з друзями та колегами.

Стрілець. День буде вдалим для зміцнення ділової репутації та нових знайомств. Щоб завершити важливу справу, достатньо буде докладати сили. За нові проєкти не беріться або якщо дуже потрібно - з обережністю. Короткі поїздки будуть вдалими.

Козоріг. Постарайтеся сьогодні дотримуватися правил і тільки це гарантує вам успіх. Може з'явитися невпевненість у майбутньому, але вона пройде, якщо ви все розкладете по поличках і намалюєте план. Довіряйте своєму досвіду.

Водолій. Пасивність у вашому випадку абсолютно неприпустима, і ви ввійшли у фазу активної боротьби, натиску й агресії. Як ви побудуєте справи та відносини сьогодні – так вони будуть йти до кінця листопада. Якщо ви хочете щось кардинально змінити – сьогодні самий вдалий день для цього.

Риби. Можете сьогодні розраховувати на старі зв'язки та не варто уникати спілкування зі знайомими та друзями. Час буде вдалим для розваг і зміни звичної обстановки. На горизонті з'явиться дуже важлива людина і постарайтеся з нею зблизитися – у майбутньому вона допоможе розв'язати серйозну проблему.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить в грудні.

А також розповідали про те, кому зірки принесуть удачу і везіння у другій половині листопада.