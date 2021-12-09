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Було боляче спостерігати: фаворит глядачів з "Холостячки 2" висловився про Огнєвіч і зраду

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Четвер 09 грудня 2021 12:47
Було боляче спостерігати: фаворит глядачів з "Холостячки 2" висловився про Огнєвіч і зраду Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)
Автор: Styler

Один з найяскравіших учасників "Холостячки 2" і фаворит глядацьких симпатій Максим Тарапата не приховував ніжних почуттів до Злати Огнєвіч – чоловік оточив дівчину турботою і увагою, справив позитивне враження на її батьків і закохав всебя шанувальників реаліті. Тільки ось перед самим фіналом співачка попрощалася з бізесменом, зявивши, що не зможе відповісти йому взаємністю.

В інтерв'ю для Life.fakty.com.ua Максим розповіла про ревнощі на проекті, ставлення до зради і дружбу на шоу.

Прощальні слова Огнєвіч на Церемонії троянд перед фіналом стали для чоловіка справжнім неприємним сюрпризом.

Було боляче спостерігати: фаворит глядачів з &quot;Холостячки 2&quot; висловився про Огнєвіч і зраду

Максим Тарапата не очікував покинути шоу перед фіналом (фото: instagram.com/tarmaks)

"Саме в той день я точно не очікував, що так все закінчиться. Особливо, враховуючи те, як у нас розвивалися відносини зі Златою. І тим більше, як пройшло побачення і зустріч з її рідними",- зізнався Максим.

Чоловік вважає, що причини свого вчинку співачка пояснила під час їх прощання. Він усвідомлює, що на певному етапі в проекті Огнєвіч давала шанс їх відносинам, але потім зрозуміла, що її почуття до інших чоловіків сильніші.

Спостерігаючи за розвитком відносин Злати з іншими учасниками, бізнесмен часом відчував цілком закономірне почуття ревнощів, з яким часом було нелегко впоратися.

Було боляче спостерігати: фаворит глядачів з &quot;Холостячки 2&quot; висловився про Огнєвіч і зраду

Максим відчував ревнощі і боровся з собою (фото: instagram.com/tarmaks)

"Тут тільки самоконтроль і фокус на тому, навіщо я прийшов на проект... Так, мені часом було боляче відчувати і спостерігати, як у хлопців паралельно теж розвиваються відносини, але для мене був фокус все-таки на моїй історії зі Златою", - розповіла підприємець.

За час участі в шоу Максим встиг здружитися з іншими учасниками. У тому числі і з переможцем реаліті Андрієм Задворним. Тарапата зізнається, що не обходилося і без сутичок, але йому попалися благородні і чесні конкуренти.

"Все-таки всі хлопці порядні. В даному випадку всі розуміли, що остаточний вибір робить Злата, але головне, що по відношенню один до одного всі поводилися гідно", - зазначив чоловік.

Було боляче спостерігати: фаворит глядачів з &quot;Холостячки 2&quot; висловився про Огнєвіч і зраду

Максим заявляє, що зміг би пробачити зраду (фото: instagram.com/tarmaks)

Також Максим зробив ряд особистих і інтимних зізнань. Наприклад, він заявив, що не проти експериментів в ліжку, якщо це підходить обом партнерам.

Чоловік може пробачити одноразовий сексуальний зв'язок, а ось тривалий роман на стороні – ні.

"Це дуже боляче, і в парі належить чимала робота, щоб це пережити. Тут важливо ставлення до зради партнера, наскільки людина кається. Враховуючи, що люди живуть роками разом, всяке може статися, і тут ніхто не застрахований", – висловився про секс на одну ніч бізнесмен.

Нагадаємо, що раніше ведучий "Холостячки" Григорій Решетник заінтригував фото Огнєвіч і фіналіста проекту Дмитра Шевченко.

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