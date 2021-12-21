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Деніел Редкліфф, Емма Уотсон і Руперт Грінт в офіційному трейлері спецепізоду "Гаррі Поттер 20 років потому"

Автор: RBC.UA

У січні нового року на екрани вийде довгоочікуване продовження "Гаррі Поттера", зняте до 20-го ювілею з дня прем'єри культової кіноісторії.

У спеціальному епізоді під назвою "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення в Хогвартс" появляться Деніел Редкліфф, Емма Уотсон, Руперт Грінт, Том Фелтон, Хелена Бонем Картер і інші зірки, які стали частиною екранної казки.

Днями HBO Max презентував офіційний трейлер стрічки, повний чарівних і хвилюючих моментів, здатних зворушити серце кожного фаната "Гаррі Поттера".

"Поділитися старими спогадами. Створити нові спогади. Приходьте відсвяткувати диво на честь 20-річчя Гаррі Поттера: #ReturnToHogwarts на Новий рік", - підписали його творці. За добу ролик в мережі Instagram оцінили близько 2 млн користувачів.

Нагадаємо, автора казки-письменницю Джоан Роулінг - до участі в зйомках спецепізоду не запросили. Виною тому, швидше за все, стали її публічні висловлювання про трансгендерних людей.

Раніше ми писали, як сьогодні виглядають і чим займаються актори "Гаррі Поттера".

А також читайте, як змінилася "Блондинка в законі" Різ Уізерспун за 20 років.

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Эмма УотсонДэниел РэдклиффГарри Поттер