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"Це було так напружено і страшно": Зендая отримала шрами на зйомках "Ейфорії"

Автор: Сергій Кулик

Зірка "Ейфорії" розповіла про травми, отримані на зйомках п'ятої серії другого сезону.

"Це було дуже важко", - поділилася Зендая в інтерв'ю Entertainment Weekly.

Зірка зізналася, що отримала травму під час зйомок п'ятого епізоду другого сезону. В одній зі сцен її персонаж Ру, після конфлікту з матір'ю, проламує ногою двері спальні сестри, збігає з машини своєї матері і ховається від поліцейської погоні. За словами актриси, в цьому епізоді її героїня розуміє, що досягла самого дна.

"Я буквально себе покалічила. У мене досі є шрами на ногах і досить багато синців", - розповіла Зендая про зйомки епізоду.

"Це було так напружено і страшно не тільки в емоційному плані, але і фізично. Крім того, я співпереживаю Ру і ненавиджу, коли їй боляче. У всьому цьому епізоді дуже багато болю, що виривається на поверхню", - додала вона.

Зендая зазначає, що п'ятий епізод, повинен придушити критику, отриману через відхилення від сюжетної лінії Ру в першій половині другого сезону.

Раніше ми згадували, що "Ейфорію" офіційно продовжили на 3 сезон

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