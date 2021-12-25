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Фаворит глядачів з "Холостячки 2" зробив зізнання про обраницю: важливо витримати паузу

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Субота 25 грудня 2021 13:27
Фаворит глядачів з "Холостячки 2" зробив зізнання про обраницю: важливо витримати паузу Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)
Автор: Styler

Фаворит глядачів з "Холостячки 2", який пішов буквально перед фіналом, бізнесмен Максим Тарапата підкорив шанувальників проекту своєю поведінкою і прагненням створити міцну сім'ю.

Не дивно, що після невдалих відносин з переможцем реаліті Андрієм Задворним, головна холостячка країни Злата Огнєвіч отримала підтримку і увагу саме від бізнесмена, який став для неї надійною опорою у непростий період.

Так яку ж дівчину шукає Максим і чи є недоліки у цього на перший погляд ідеального чоловіка?

На ці питання учасник "Холостячки 2" відповів у програмі Олександра Суворова "Чоловіки говорять".

Так, він описав свій жіночий ідеал і зізнався, що з часом набір якостей потенційної обраниці у нього змінився.

Фаворит глядачів з &quot;Холостячки 2&quot; зробив зізнання про обраницю: важливо витримати паузу

Максим колись вірив у жіночий ідеал, але тепер його погляди змінилися (фото: instagram.com/tarmaks)

"Я формував для себе портрет кілька років тому, у мене були конкретні критерії: красива, цікава, самодостатня, пов'язана з Китаєм. І в якийсь момент я зустрів таку, але зрозумів, що це так не працює. І я не розумів: все, що є - в тобі, а воно не відгукується! І що з цим робити? І я зрозумів, що весь цей список ніколи не працює! Ми декламуємо одні речі, а закохуємося в інших. Я думаю, що повинен бути баланс ерудиції, почуття гумору, сексуальності", - озвучив свої критерії другої половинки він.

Бізнесмен вважає, що певних місць для зустрічі зі своєю долею немає – з другою половинкою можна познайомитися де завгодно.

"Ти не знаєш, де зустріти свою людину. Але ходити потрібно. З цим був пов'язаний мій крок, чому я прийшов на проект (Холостячка 2 – ред.)", - пояснив Максим.

Фаворит глядачів з &quot;Холостячки 2&quot; зробив зізнання про обраницю: важливо витримати паузу

Максим прийшов на "Холостячку 2" у пошуках кохання (фото: instagram.com/tarmaks)

До підвищеної уваги до себе чоловік ставиться філософськи і у вир з головою падати не збирається.

"З вдячністю ставлюся до уваги, але з подивом, оскільки вона так різко на мене звалилася. Але тут важливо витримати паузу", - раціонально міркує підприємець.

Максим вірить в кохання, але вважає, що на якомусь етапі важливо додавати розум. Він також трохи розповів, як повинна виглядати дівчина, щоб пробудити інтерес.

Фаворит глядачів з &quot;Холостячки 2&quot; зробив зізнання про обраницю: важливо витримати паузу

У Максима є багато хобі та захоплень (фото: instagram.com/tarmaks)

"Мені подобаються обтягуючі сукні, що підкреслюють фігуру. Дуже відкрите декольте - це привабливо, але не завжди підкуповує", - розповів про свої критерії Тарапата.

У Максима чимало захоплень. Чоловік любить гірські лижі, серфінг і навіть захоплювався сальсою під час життя в Китаї, де у нього свій бізнес. Вільний час він присвячує друзям, книгам, емоційному наповненню.

Завидний наречений чесно перерахував і свої недоліки. Він самовразливий, сумнівається в собі і може займатися нескінченно самокопанням і навіть знецінювати себе.

"Ти можеш бути щасливим, переживаючи моменти труднощів, болю, трансформуючи себе, в зростанні. Але те, що доповнить моє життя – це сім'я, діти. Мені цього вже хочеться!"- зізнався Максим.

Нагадаємо, що фіналіст "Холостячки 2" Дмитро Шевченко знайшов свою любов після відмови Злати Огнєвіч.

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