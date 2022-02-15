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Голлівудський актор отримав 20 років в'язниці за велике шахрайство

Автор: Сергій Кулик

Вчора 35-річного американського актора Зака Ейвері (справжнє ім'я Закарі Хорвіц) засудили Ейвері до 20 років тюремного ув'язнення і зобов'язав його виплатити жертвам махінацій 230 мільйонів доларів.

Хорвіца заарештували заарештували ще в квітні 2021 року за підозрою в шахрайстві з угодами з ліцензування голлівудських фільмів HBO і Netflix, повідомляє видання The Wrap.

За даними прокуратури США, Хорвіц залучив не менше 650 мільйонів доларів на "помилкових заявах" про те, що гроші інвесторів будуть використані для придбання ліцензійних прав на фільми, які кінокомпанії погодилися поширювати за кордоном.

Згідно з матеріалами слідства, отримані гроші Ейвері розтратив на розкішний спосіб життя, зокрема, на одяг і взуття люксових брендів, нерухомість і дорогі автомобілі. Крім того, шахрай регулярно брав в оренду яхти і приватні літаки. Відзначається, що йому вдавалося обманювати оточуючих протягом семи років.

"Він зрадив не тільки сторонніх, але і друзів, які послабили пильність, тому що не могли уявити, що хтось, кого вони знали багато років, виманить у них і їх сімей всі заощадження",- йдеться в офіційній заяві звинувачення.

Серед фільмографії Зака Ейвері значаться такі фільми" Диявол внизу "(2021)," ти не самотній "(202) і науково-фантастичний трилер" Кривизна " (2017) . Крім цього актор зіграв епізодичну роль в картині "Лють " (2014), де знявся також Бред Пітт.

Раніше ми писали про пари, які зустріли кохання на знімальному майданчику

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