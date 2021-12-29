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"Кого я обманюю?" Переможець"Холостячки " заговорив про сумніви і складний вибір

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Середа 29 грудня 2021 15:38
"Кого я обманюю?" Переможець"Холостячки " заговорив про сумніви і складний вибір Андрій Задворний (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)
Автор: Styler

Переможець "Холостячки 2" Андрій Задворний після заяви про розрив відносин зі Златою Огнєвіч отримав чимало критики і в мережі. Шанувальники проекту звинувачували чоловіка в непорядності і різко засуджували його, але бізнесмен вирішив перечекати шквал негатив і зосередився на поточних справах, не забуваючи ділитися новинами в соцмережах.

У новому Instagramпості він показав знімок з нової стильної фотосесії і поміркував над тим, як бути цікавим іншим і залишатися собою, слідувати за своїми бажаннями і не зраджувати себе.

Андрій поділився своїми думками і висновками. Чоловік не приховує, що ходить до психолога, і в міру роботи з фахівцем, до нього приходять різні інсайти, які він давно хотів озвучити підписникам.

&quot;Кого я обманюю?&quot; Переможець&quot;Холостячки &quot; заговорив про сумніви і складний вибір
Андрій Задворний поділився своїми думками з підписниками (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Популярність зобов'язує мислити в ключі створення контенту - і це не погано. Адже я більше думаю про зовнішній вигляд, спорт, відповідно, розвіююся. Вибираю більш різноманітний і цікаве дозвілля з Кірою (дочка бізнесмена - ред.) - І ми з не теж від цього кайфуємо. Це про інструмент боротьби з лінню", - зазначив він.

Чоловік зізнався, що любить писати і викладати свої думки в письмовій формі більше, ніж знімати відео і ділитися на камеру. Він навіть задумався над тим, чи не вести йому щоденник.

&quot;Кого я обманюю?&quot; Переможець&quot;Холостячки &quot; заговорив про сумніви і складний вибір
Андрій висловився про життя в мережі і свої бажання (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Кого я обманюю. Я хочу, щоб мене читали інші. Мені це приємно, особливо приємно, коли хтось знаходить між довгих рядків те, що я туди сховав... Бажання ускладнення і бажання в ньому бути зрозумілим", - зізнався він.

Андрій зазначив, що не любить спрощувати, складні для розуміння питання він краще залишить відкритими, ніж буде займатися самообманом і шукати помилкові пояснення для самозаспокоєння. Також він не хоче йти на поводу у аудиторії.

"Чи встане колись вибір: перестати бути цікавим іншим або перестати бути собою? Хочеться не розчинитися, не збитися, а продовжувати чути внутрішній голос і йти своєю дорогою", - заявив він.

Тим часом," Холостячка 2 " Злата Огнєвіч здивувала шанувальників шоу появою з фіналістом проекту Дмитром Шевченком.

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