Заздріть мені: "Холостячка 2" Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко

У суботу, 25 грудня, на каналі СТБ відгримів фінал проекту "Україна має талант" і стало відомо ім'я переможця. Варто зазначити, що на прямому ефірі в якості глядачів побували багато українських знаменитостей, в тому числі "Холостячка 2", співачка Злата Огнєвіч, причому в несподіваній компанії!

Так, артистка показала в Instagram, з ким же вона зустрілася в залі.

"У мене сьогодні найкраща компанія! Максим Тарапата і Діма Шевченко. Заздріть мені!"- заявила Злата і показала на відео несподіваних сусідів, що сіли по обидва боки від зірки.

Скріншот (instagram. com. zlata ognevich)

І якщо шанувальники Огнєвіч не здивувалися, побачивши поруч з нею екс-учасника реаліті, підприємця Максима Тарапату, який підтримав співачку після її розриву з переможцем "Холостячки 2" Андрієм Задворним, то спільний похід на захід разом з фіналістом, бізнесменом Дмитром Шевченко, якому вона відмовила у фінальній серії проект, їх дуже здивував!

Скріншот (instagram.com/tarmaks)

"У мене два фаворити - Діма або Міша. У мене серце розривається!"- прокоментувала Злата те, що відбувається на сцені під час виступу фіналістів "Україна має талант".

Скріншот (instagram.com/tarmaks)

"А у Злати розривається серце... Знову!"- з гумором прокоментував Тарапата, натякнувши на вибір холостячки у фіналі проекту між двома чоловіками.

Скріншот (instagram.com/tarmaks)

"Десь я вже це чув", - зі сміхом прокоментував переживання Злати Максим. Також по той бік камери чутно, як розсміявся і Дмитро Шевченко. Та й сама Злата не змогла стримати посмішку. А це означає, що екс-холстячка і учасники не таять образ і прекрасно спілкуються на дружній ноті.