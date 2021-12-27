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Заздріть мені: "Холостячка 2" Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко

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Понеділок 27 грудня 2021 09:57
Заздріть мені: "Холостячка 2" Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко Злата Огнєвіч (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Styler

У суботу, 25 грудня, на каналі СТБ відгримів фінал проекту "Україна має талант" і стало відомо ім'я переможця. Варто зазначити, що на прямому ефірі в якості глядачів побували багато українських знаменитостей, в тому числі "Холостячка 2", співачка Злата Огнєвіч, причому в несподіваній компанії!

Так, артистка показала в Instagram, з ким же вона зустрілася в залі.

"У мене сьогодні найкраща компанія! Максим Тарапата і Діма Шевченко. Заздріть мені!"- заявила Злата і показала на відео несподіваних сусідів, що сіли по обидва боки від зірки.

Заздріть мені: &quot;Холостячка 2&quot; Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко

Заздріть мені: &quot;Холостячка 2&quot; Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко

Заздріть мені: &quot;Холостячка 2&quot; Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко

Скріншот (instagram. com. zlata ognevich)

І якщо шанувальники Огнєвіч не здивувалися, побачивши поруч з нею екс-учасника реаліті, підприємця Максима Тарапату, який підтримав співачку після її розриву з переможцем "Холостячки 2" Андрієм Задворним, то спільний похід на захід разом з фіналістом, бізнесменом Дмитром Шевченко, якому вона відмовила у фінальній серії проект, їх дуже здивував!

Заздріть мені: &quot;Холостячка 2&quot; Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко

Скріншот (instagram.com/tarmaks)

"У мене два фаворити - Діма або Міша. У мене серце розривається!"- прокоментувала Злата те, що відбувається на сцені під час виступу фіналістів "Україна має талант".

Заздріть мені: &quot;Холостячка 2&quot; Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко

Скріншот (instagram.com/tarmaks)

"А у Злати розривається серце... Знову!"- з гумором прокоментував Тарапата, натякнувши на вибір холостячки у фіналі проекту між двома чоловіками.

Заздріть мені: &quot;Холостячка 2&quot; Огнєвіч несподівано засвітилася з фіналістом шоу Шевченко

Скріншот (instagram.com/tarmaks)

"Десь я вже це чув", - зі сміхом прокоментував переживання Злати Максим. Також по той бік камери чутно, як розсміявся і Дмитро Шевченко. Та й сама Злата не змогла стримати посмішку. А це означає, що екс-холстячка і учасники не таять образ і прекрасно спілкуються на дружній ноті.

Нагадаємо що раніше Максим Тарапата висловився про другу половинку і зробив особисті зізнання.

Що стосується Дмитра Шевченко, то після проекту він знайшов свою любов і зустріається з дівчиною.

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Холостячка Злата Огнєвіч
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