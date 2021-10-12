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Lida Lee висловилася про критику Кухар і про можливе повернення на "Танці з зірками 2021"

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Вівторок 12 жовтня 2021 12:23
Lida Lee висловилася про критику Кухар і про можливе повернення на "Танці з зірками 2021" Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Автор: Styler

Українська співачка Lida Lee та її партнер за проектом "Танці з зірками 2021" Олексій Базела покинули шоу в неділю 10 жовтня. Тоді в зоні ризику опинилися відразу три пари: одну врятували глядачі, другу – судді, а ось Ліді і Олексію довелося покинути шоу. Шанувальники не можуть змиритися з їх відходом з головного паркету країни і хочуть повернути пару в шоу!

Так, Lida Lee і Олексій влаштували прямий ефір з шанувальниками в Instagram і відповіли на їхні запитання, торкнувшись найгостріших тем.

Партнер Ліди уточнив, що вони "збирали всі номери за 3 дні, хоча на ґрунтовну підготовку повинен був піти мінімум місяць". У понеділок у пари був вихідний і з вівторка починали активно тренуватися, нічні репетиції були обов'язковим атрибутом підготовки до ефірів.

Lida Lee висловилася про критику Кухар і про можливе повернення на &quot;Танці з зірками 2021&quot;

Lida Lee і Олексій станцювали на шостому ефірі пасадобль (фото: instagram.com/lidalee_official)

Співачка згадала, який танець їй давався найскладніше. "Я боялася за самбу. Льоша каже: "Давайте почнемо з азів і з'єднаємо стилі". Дісталися ми до самби і на ній зупинилися. Кроки мені дуже складно давалися. Я страшенно боялася за самбу, але я обожнюю цей номер. Це було таке перевтілення! З точки зору техніки, мені складно давалася сальса", - зізналася Ліда.

Пара дуже шкодує про те, що не встигла розучити деякі танці і показати їх перед глядачами. "Ми мріяли про контемпе і хіп-хоп, я мріяла про румбу і ча-ча-ча", - зізналася співачка.

Також артистка відповіла на питання, як поставилася до критики Катерини Кухар, яка рознесла посадобль пари на останньому для них шостому прямому ефірі. Тоді прима-балерна заявила, що не побачила на паркеті емоційної боротьби, яку передбачає танець.

Lida Lee висловилася про критику Кухар і про можливе повернення на &quot;Танці з зірками 2021&quot;

Lida Lee і Олексій тренувалися 6 днів на тиждень і навіть вночі (фото: instagram.com/lidalee_official)

"Можливо, не до кінця Катерині було видно емоції, які ми переживали. На смак і колір", - зазначила Ліда.

Співачка згадала, як відреагувала на свій відхід з шоу. "Плакала я вже вдома, коли усвідомила, що сталося. Але це був смуток про пройдений період", - зізналася вона.

Lida Lee зазначила, що не очікувала такого резонансу навколо свого відходу з шоу, адже в соцмережах розгорнули масштабний флешмоб по поверненню пари на Танці з зірками 2021.

"Нам було б шалено приємно повернуться на шоу, тому що ми їм жили. 24/7 ми жили в репетиційних залах, кайфували і хотіли – дитяче прагнення робити щось нове і цікаве дуже мотивує. Це шоу, і що буде далі - нікому невідомо. Але ми б хотіли ще раз побувати на цьому паркеті", - не приховувала вона.

Ліда і Олексій зізналися, кого будуть підтримувати на проекті. "Ми будемо вболівати за шалені номери - кльові постановки і танці", - пообіцяли артистка і танцюрист.

Нагадаємо, що раніше Lida Lee поділилася емоціями від участі в проекті і прокоментувала виліт з шоу.

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